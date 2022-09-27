Сноуден пожаловался на то, что теперь его заставляют программировать

Принятый накануне в гражданство Российской Федерации американец Эдвард Сноуден пожаловался на то, что представители госслужб, приехавшие вручить ему паспорт, до сих пор не покинули его жилище и требуют от него работать по специальности.

Сноуден сообщил своему адвокату, что над ним стоит неизвестный мужчина в форме с погонами, тычет ему в спину пальцем и приказывает программировать. При этом никакого задания озвучено не было.

– В ином случае подзащитному угрожают лагерями или немедленной мобилизацией, – сообщил адвокат. – На данный момент он открыл редактор HTML-кода и набросал страницу, по которой бегут зелёные символы на чёрном фоне, как в «Матрице». Это, кажется, всех устроило, но что будет дальше, не слишком понятно.

По некоторым данным, Сноуден переписывается с адвокатом через командную строку – для непосвящённых это напоминает работу программиста. Чтобы присутствующие в его доме люди не прочитали тексты писем, американец в уме кодирует их по алгоритму Base64 и записывает сразу в зашифрованном виде.

—