 

Сноуден пожаловался на то, что теперь его заставляют программировать

27.09.2022, 11:33, Разное
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Принятый накануне в гражданство Российской Федерации американец Эдвард Сноуден пожаловался на то, что представители госслужб, приехавшие вручить ему паспорт, до сих пор не покинули его жилище и требуют от него работать по специальности.

Война в УкраинеСноуден сообщил своему адвокату, что над ним стоит неизвестный мужчина в форме с погонами, тычет ему в спину пальцем и приказывает программировать. При этом никакого задания озвучено не было.

– В ином случае подзащитному угрожают лагерями или немедленной мобилизацией, – сообщил адвокат. – На данный момент он открыл редактор HTML-кода и набросал страницу, по которой бегут зелёные символы на чёрном фоне, как в «Матрице». Это, кажется, всех устроило, но что будет дальше, не слишком понятно.

По некоторым данным, Сноуден переписывается с адвокатом через командную строку – для непосвящённых это напоминает работу программиста. Чтобы присутствующие в его доме люди не прочитали тексты писем, американец в уме кодирует их по алгоритму Base64 и записывает сразу в зашифрованном виде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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