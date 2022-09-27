 

Ирина Шейк и Канье Уэст проявляли друг другу знаки внимания на показе Burberry в Лондоне

27.09.2022, 11:27, Разное
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Ирина Шейк и Канье Уэст расстались более года назад, что не помешало им сохранить дружеские отношения. Накануне их заметили вместе за кулисами показа Burberry, который прошел в рамках лондонской Недели моды. Правда, сама Неделя уже кончилась (вчера стартовала последняя в этом сезоне, парижская Неделя моды) – показ Burberry было решено перенести из-за кончины королевы Великобритании Елизаветы II. 

На видео, опубликованном изданием Vogue, бывшая пара мило общается, обнимается и даже слегка флиртует. 

Я держу тебя! – смеясь, сказала Шейк рэперу, прежде чем он заговорил с Беллой Хадид, Стеллой Максвелл, Эрикой Баду и креативным директором Burberry Риккардо Тиши. 

36-летняя Шейк, готовая к выходу на подиум, была одета в черное бархатное макси-платье с открытыми плечами и элегантные сетчатые перчатки. 45-летний Канье Уэст же облачился в уже традиционный для себя аутфит — кожаный костюм из куртки и брюк, а также толстовку с объемным капюшоном и декором кристаллами. После шоу рэпер вышел на связь с подписчиками и отдал дань уважения Шейк в своем личном блоге, опубликовав видео дефиле супермодели.

Напомним, что о романе Уэста и Шейк заговорили в июне прошлого года, когда пару заметили на праздновании 44-летия рэпера в Провансе, Франция. А всего через пару месяцев Ирина заявила, что им лучше остаться друзьями, и уже в конце лета 2021-го они разошлись окончательно. 

Отметим, что с начала сентября в прессе активно обсуждаются слухи о воссоединении Ирины Шейк с бывшим бойфрендом и отцом ее 5-летней дочери Леи, актером Брэдли Купером. Сначала звезды опубликовали в сети общую фотографию, а позже попались на глаза папарацци во время семейной прогулки с ребенком. 

Канье Уэст же все никак не может отойти от развода с Ким Кардашьян (у пары четверо общих детей). За этот год рэпер сменил уже несколько девушек, а на прошлой неделе в прессе появилась информация, что он закрутил роман с моделью Кэндис Свейнпол. 


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