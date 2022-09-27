Женщины, которые не заморачиваются – Личное мнение

Как вы начинаете своё утро? Я начинаю с себя.

Без минимального макияжа и уложенных волос я не то что на улицу не выйду, но даже не спущусь на кухню кофе выпить.

Но это — я. Есть и другие женщины: те быстренько почистят желтоватые зубы, скрутят волосёнки в хвостик и бодренько или не очень выпрутся в люди.



Фото: istockphoto.com

Чуть целлюлитика, чуть зубного налётика, чуть застиранности в белой когда-то футболке. Живут как-то, не заморачиваются.

Я таких, если честно, не понимаю.

Как можно настолько пренебрегать собой? Довольствоваться малым, начиная с собственной внешности и заканчивая собственным счастьем, которое тоже, фигурально выражаясь, с налётом.

Жизнь гарантированно одна, и это ваш и только ваш выбор, кем вы её проживёте: замызганной тёткой, которую мужчины пропускают взглядом, или холёной женщиной, на которую хочется смотреть и смотреть.



Фото: istockphoto.com

Основа холёности любой женщины — это, я считаю, волосы. Без здоровых, блестящих волос женщина не может считаться по-настоящему ухоженной.

Если хотите поднять уровень своей привлекательности в разы, начните заморачиваться по волосам. Я в своё время заморочилась и сейчас очень рада тому, что смогла и отрастить волосы, и выхолить их по максимуму.

Делала я это по-умному, досконально изучив вопрос.

Проблема многих женщин, пытающихся восстановить, оздоровить, отрастить волосы, — не в том, что они используют какие-то неправильные витамины и минералы, а в том, что они не используют их в комплексе.

Так, одна моя знакомая, краем уха слышала, что для роста и блеска волос очень важен селен, и принимает его. Другая глотает витамины группы В. Ещё одна помешалась на фолиевой кислоте.

И селен, и витамины группы В, и фолиевая кислота — прекрасные, нужные элементы. Однако их, как и другие важные для волос витамины и минералы, следует принимать с учётом того, как они взаимодействуют друг с другом.

Вы, наверное, в курсе, что витамины и минералы могут как усиливать, так и подрывать действие друг друга.

Возьмём тот же селен.

В правильной дозировке он ведёт к росту волос и усиливает их блеск. Однако если с ним перебрать, то волосы станут ещё более ломкими и даже могут посыпаться.

Грустно получается, да?

Только представьте: вы решили пропить селен, чтобы решить проблему тусклости волос, а получили обратный эффект. Просто потому, что перебрали с дозировкой.

Теперь понимаете, почему найти тот самый витаминно-минеральный комплекс, в котором все элементы работают слаженно, на пользу и вашему организму, и вашим волосам — огромная удача?

Ещё пример: биотин — самый важный, пожалуй, для волос витамин.

Он может как простимулировать выработку кератина и рост волосяных луковиц, так и спровоцировать прыщи на лице, если с ним перебрать.

Вот почему я никому не советую скупать банки с отдельными витаминами и минералами, а выбрать витаминно-минеральный комплекс.

Разумеется, не все эти комплексы — хорошие. Есть те, которые содержат настолько микроскопические дозы витаминов и минералов, что эффект от них — нулевой. Есть те, в которых компоненты не усиливают действие друг друга, а подрывают.

Но есть, к счастью, и прекрасные комплексы: например, пастилки HoneyTeddy* с идеальным, на мой взгляд, составом.

В них в ювелирно подобранной дозировке содержатся все необходимые волосам витамины и минералы. Не много. Не мало. Ровно столько, сколько нужно, чтобы волосы оздоровились без побочек.

Сразу хочу предупредить: ограничиваться одной банкой HoneyTeddy не имеет смысла. Её хватит только на месяц приёма, а минимальный курс — три. Оптимальный — шесть.

Я, вообще, пастилки жую круглый год, не делая перерывов.

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При заказе от 5000 рублей вы получите бесплатную доставку по России.

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HoneyTeddy продаются в моём любимом магазине комплексного подхода к красоте, где я, помимо витаминов, заказываю и уходовые средства.

О них я вам тоже часто рассказываю.

Как вы, наверное, уже поняли, я заморачиваюсь на блеске волос. Тусклые волосы, даже если густые, выглядят неухоженными и нездоровыми.

Чтобы вернуть волосам блеск, нужно избавиться от ломкости и секущихся кончиков.

Для этого волосы следует не только питать, но и избегать их травмирования: не тереть после мытья полотенцем, а аккуратно промокать или, ещё лучше, заворачивать в специальный тюрбан, который бережно впитает влагу, сохранив волосы в целости и сохранности.

Другой травмирующий волосы фактор — наволочки, на которых вы проводите примерно треть суток.

Если наволочка ваша шероховатая, то волосы об неё трутся и, как следствие, ломаются и теряют блеск.

Если ваши волосы уже склонны к ломкости и секутся, то 8 часов трения в сутки о не самую гладкую поверхность, не добавят им блеска, а только ещё больше поломают.

По поверхности наволочки ваши волосы должны скользить, а не тереться об неё. Это важно.

Попробуйте спать на шёлке. Во-первых, это неимоверно приятно. Во-вторых, очень полезно для красоты и здоровья волос.

Наволочки от 8 HORAS of silk превращают сон в бьюти-процедуру, и я нисколько не преувеличиваю.

Кто из вас верит в то, что волосы у вас растут только до определённой длины, а дальше — всё: поезд дальше не идёт?

Это — миф. Волос, которые растут только до определённой длины, нет. Есть волосы, которые не получают достаточно ухода, чтобы вырасти, секутся и ломаются.

Шёлк усиливает блеск волос и предупреждает появление секущихся кончиков. Я, например, смогла отрастить волосы ещё и потому, что сплю исключительно на гладких поверхностях.

То же самое — с ресницами и бровями: перед сном я всегда наношу сыворотки для их роста. Ресницы у меня тёмные, длинные, густые, естественные, а не дурацкие пришитые опахала. Брови тоже очень хорошие: не нарисованные, не татуированные. Всё — благодаря природе и уходу.

Только вот чтобы уходовые средства работали, она должны остаться на линии роста ресниц и на бровях, а не на подушке.

В этом мне помогают маски для сна, которая не только помогают отлично выспаться, но и сохранить сыворотки для бровей и ресниц там, где им положено быть.

Маски от 8 HORAS of silk очень мягкие, красивые, удобные. Совершенно не давят на голову. Их приятно взять в руки, настроившись на здоровый сон.

Но самое главное лично для меня: они помогают сывороткам остаться на бровях и ресницах, а не подушке.

По промокоду MIRO — скидка 7% до 30 сентября.

Запомните, лапоньки: волосы женщины — это самый важный показатель её любви к себе. И дело — даже не в их густоте, а в ухоженности.

Ну, и о бровях с ресницами, конечно, не забываем. Они должны быть густыми, здоровыми и своими, а не нарисованной или пришитой фигнёй.

Вы, надеюсь, всё это понимаете? Или живёте по принципу: «Мне и так — нормально!»

Если второе, не жалко себя? Может, пора о себе позаботиться?

*БАД. Не является лекарственным средством.

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