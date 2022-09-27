Екатерина Климова подала в суд на Игоря Петренко из-за алиментов

В минувший понедельник стало известно, что Екатерина Климова подала в суд на своего бывшего мужа Игоря Петренко. Информация об иске относительно неуплаты алиментов в размере 361 тысячи рублей появилась на официальном портале судов общей юрисдикции. Тверской районный суд будет решать вопрос об временном ограничении на выезд должника за пределы РФ. Заседание назначено на 14 ноября.

Также в новом интервью программе “Ты не поверишь!” Екатерина заявила, что Игорь перестал выходить на связь. И именно поэтому ей пришлось обратиться в суд, чтобы алименты с Петренко взыскали принудительно.

Если я скажу, что мне легко с четырьмя детьми, то я слукавлю, – приводит ее слова НТВ. – Если скажу, что очень сложно, то это тоже неправда. Я же не сижу дома в халате, а стою тут перед вами. А вообще у нас все хорошо. А то сейчас как услышат органы опеки.

Карточка на сайте Мосгорсуда Екатерина Климова с дочерью от первого брака и сыновьями от Игоря Петренко

Напомним, актеры Игорь Петренко и Екатерина Климова были счастливы вместе десять лет. В браке у них родилось двое сыновей – Матвей (2006 г.р.) и Корней (2008 г.р.), а еще супруги вместе воспитывали старшую дочь Екатерины от предыдущего брака с Ильей Хорошиловым — Елизавету. Однако брак кинозвезд дал трещину, и в 2014 году Климова ушла от мужа с детьми. После развода Игорь оставил бывшей жене и детям квартиру в Москве.

Сейчас Игорь женат на Кристине Бродской – они поженились 19 сентября 2016 года. Они воспитывают трех дочерей: за полтора года до свадьбы, 24 декабря 2014-го, у них родилась первая дочь София-Каролина. А 30 января 2017-го на свет появилась вторая дочь Мия. 20 января 2019 года актер стал отцом в пятый раз: Кристина снова родила ему дочь, которую назвали Евой.

Также у Екатерины Климовой есть младшая дочь – Изабелла, которая в этом году пошла в первый класс. Актриса проводила дочку в школу вместе с ее отцом – на линейку пришел Гела Месхи. О дочке актер рассказывал недавно в интервью HELLO.RU.

Игорь Петренко и Кристина Бродская с дочерьми