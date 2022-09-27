 

Звезда “Сумерек” Эшли Грин показала свою фигуру спустя неделю после родов

27.09.2022, 10:05, Разное
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В минувшие выходные 35-летняя Эшли Грин стала мамой – у актрисы и ее мужа Пола Коури родилась дочка. А накануне Эшли показала, как выглядит ее фигура спустя почти неделю после тяжелого испытания для организма. Актриса выложила в социальных сетях снимок, на котором позировала в черной футболке с V-образным вырезом и голубых джинсах с высокой посадкой.

Она снова в обычных джинсах! Очень интересные новости, — подписала снимок звезда. 

Напомним, что о беременности Эшли Грин стало известно в марте. Тогда она опубликовала несколько черно-белых фотографий с супругом, на которых они вместе держат в руках снимок УЗИ. На последних сроках в июле актриса снялась обнаженной, продемонстрировав округлившийся живот, а в августе устроила грандиозную вечеринку baby shower в честь будущего малыша.

Актриса Эшли Грин и актер озвучивания Пол Коури вместе с 2013 года: до свадьбы, которая состоялась 6 июля 2018 года в присутствии 200 гостей, они встречались 5 лет. Их отношения точно прошли проверку временем: предложение Пол сделал только через три года отношений. А Эшли в ответ решила не торопиться со свадьбой.

Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было строгой церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Поэтому сейчас мы просто наслаждаемся этим новым для нас этапом – помолвкой, – призналась летом 2017 года Эшли в интервью People.

Ранее актриса состояла в отношениях с музыкантом и актером Джо Джонасом, затем ей приписывали роман с Ривом Карни.


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