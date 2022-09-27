Мнение: Ненависть
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Количество жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17. Среди погибших 11 детей и шесть взрослых.
«Царьград» уже обнаружил в этой трагедии «украинский след».
отсюда
Хотя дело, скорей всего в том, что в России, как и во всем мире, стало чересчур много ненависти. И катастрофически обесценилась человеческая жизнь.
В Ижевске на всех обоймах убийцы написано слово «НЕНАВИСТЬ».
Полтора года назад, когда в Казани произошла точно такая же трагедия, оставшийся в живых убийца заявил, что он стрелял в людей из-за ненависти.
Когда неависть становится обыденностью, и происходят такие трагеии, как в Ижевске, в Казани, в Керчи…
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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