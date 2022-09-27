 

Мнение: Ненависть

27.09.2022, 10:00, Разное
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Количество жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17. Среди погибших 11 детей и шесть взрослых.

«Царьград» уже обнаружил в этой трагедии «украинский след».


отсюда

Хотя дело, скорей всего в том, что в России, как и во всем мире, стало чересчур много ненависти. И катастрофически обесценилась человеческая жизнь.

В Ижевске на всех обоймах убийцы написано слово «НЕНАВИСТЬ».

Полтора года назад, когда в Казани произошла точно такая же трагедия, оставшийся в живых убийца заявил, что он стрелял в людей из-за ненависти.

Когда неависть становится обыденностью,  и происходят такие  трагеии, как в  Ижевске, в Казани, в Керчи…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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