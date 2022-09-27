 

РПЦ предписала интернет-площадкам удалять рок-музыку

27.09.2022, 9:33, Разное
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Распространение рок-музыки в международной телекоммуникационной сети «Интернет» с октября будет существенно ограничено.

Об этом заявил представитель пресс-службы Московской епархии Русской православной церкви Антон Платонов. По словам церковного функционера, православным христианам вредно слушать рок-музыку.

– Эта музыка имеет сатанистские корни, и зародилась она в мрачные времена безбожия и вседозволенности. Более того, сами так называемые рок-концерты – чистой воды беснование. Вопли, крики, ор – всё это никак не может положительно влиять на умы людей и их моральные устои, – сказал он.

Священник также добавил, что основным рассадником «рок-заразы» прямо сейчас является интернет. Богоборцы не стесняются абсолютно бесконтрольно пользоваться этой сетью, безбоязненно размещают там целые сообщества и форумы любителей «звуковой скверны». Представитель РПЦ подчеркнул: только фильтрация и чистка интернет-площадок помогут спасти разум молодёжи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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