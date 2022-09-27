 

Украинских активистов вытолкали с митинга против энергетической политики Берлина в Лубмине кремлевские активисты

27.09.2022, 9:25, Разное
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В немецком городе Лубмин прошла многотысячная демонстрация против энергетической политики Берлина, пишет Welt. Повсюду виднелись российские флаги. Люди жаловались на дефицит газа, подорожание продуктов и то, что власти по сути «выбивают у них почву из-под ног». Досталось на митинге и репортёрами немецкого телеканала, которых обзывали «подлыми мерзавцами», распространяющими «самую гнусную ложь». А украинских активистов, пытавшихся сорвать мероприятие, просто вытолкали.

Им на демонстрации против энергетической политики властей не рады. Марина Симчихина находится там с двумя женщинами, которые убежали от боевых действий, которые РФ ведёт на Украине. Их троих выталкивают с митинга.

МАРИНА СИМЧИХИНА: Это было отвратительно. Я смотрела на людей. У них глаза были пустыми. Глаза были спокойными и холодными.

В Мекленбурге — Передней Померании, где правит социал-демократ Мануэля Швезиг, которая долгое время занимала пророссийскую позицию, и где завершается российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2», повсюду видны российские флаги. По данным полиции, на протестах собрались 3500 человек. Атмосфера напряжённая. Ненависть выплёскивается и на журналистов Welt. Двое мужчин неожиданно стали громко ругаться на нашу съёмочную команду.

МУЖЧИНА: Рот, Франка и Стефан Ауст — это самые подлые мерзавцы, которые распространяют самую гнусную ложь в нашей стране. Про пандемию коронавируса и другое. Они рассказывают такие вещи, что голова кругом идёт. Я говорю тебе это, потому что ты работаешь на Welt.

Другие делятся с нами своим беспокойством.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Я здесь, потому что это мой гражданский долг. Собаку тоже с собой взял. И потому, что мне не хватает денег на бензин, чтобы доехать до работы.

ТРЕТИЙ МУЖЧИНА: Потому что у нас нет газа или мало газа. Всё дорожает, например продукты питания.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Германию демонтируют. Это деиндустриализация.

ЖЕНЩИНА: Даже когда в этой стране было совсем мало свободы, со мной не случалось такого, чтобы я боялась за то, что заработала за всю свою жизнь, что я больше не смогу это сохранить. И люди, которые нами сейчас правят, собираются нам рассказывать, как нам жить, стирать, мыться и всякое такое. Они просто выбивают у нас почву из-под ног.

Среди выступающих на митинге также был Андреас Кальбиц, которого исключила из своих рядов партия «Альтернатива для Германии» из-за того, что в прошлом он состоял в ультраправых группировках.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2022 года.


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