Скандалы: «Майбах» и коробки с деньгами

Как живёт главный нотариус Подмосковья, подозреваемый в торговле должностями

Следственный комитет расследует уголовное дело против главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова. Его задержали оперативники ФСБ с поличным в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве при получении взятки в пять миллионов рублей. Сам нотариус вёл себя вызывающе, всё отрицал.

В ГСУ СКР рассказали Лайфу о том, что в отношении Смирнова уже возбуждено уголовное дело по восьмой части статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершённый в особо крупном размере». В настоящее время решается вопрос об избрании юристу меры пресечения. Смирнову грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Смирнов за деньги обещал знакомой устроить её сына нотариусом в МоНП, а именно — успешно пройти конкурс. Договорённость между ними была достигнута ещё в прошлом году. Однако женщина передумала давать нотариусу деньги и обратилась за помощью в ФСБ.

В пятницу в особняке Смирнова в Балашихе прошли обыски. Оперативники изъяли технику, документы и всё, имеющее значение для следствия. Нотариус жил достойно: в его гараже стоят два новых автомобиля: роскошный седан Maybach и внедорожник Ford F-150. Дома у него нашли несколько пачек с 100-долларовыми купюрами, а также коробки, доверху забитые пятитысячными купюрами. Оперативники обнаружили документы на кипрскую недвижимость юриста.

По данным Лайфа, у главного подмосковного нотариуса также есть внедорожник Lexus и разнообразная недвижимость в подмосковных Балашихе и Железнодорожном. Одно время Смирнов находился на криминальном учёте, а также попадался за распитием спиртных напитков в общественном месте.

Кто такой Станислав Смирнов

Станислав Смирнов родился в 1952 году, окончил юрфак МГУ. Задержанный имеет целый ряд регалий: вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной нотариальной палаты (МоНП), заслуженный юрист Российской Федерации. Также Смирнов был членом редакционного совета ЭСМИ «Закония», в качестве эксперта отвечая на вопросы слушателей программы «Де юре».

Предшественника Смирнова на посту главы МоНП — Владимира Челышева — застрелили в 2008 году. В 2017 году его убийцы были приговорены к длительным срокам в колонии строгого режима.

Нотариальную палату Московской области Смирнов возглавляет 14 лет, в третий раз на должность его избрали в 2019 году. С этим согласились далеко не все коллеги, поскольку в 2016-м он грубейшим образом нарушил действующий устав МоНП, когда выдвинул свою кандидатуру на третий подряд президентский срок. Этот устав в 2016 году специально поменяли, поскольку люди устали от того, что президенты МоНП могут десятилетиями не покидать свой пост.

Однако члены НП всё же переизбрали Смирнова путём тайного голосования. Подмосковный нотариус Сергей Мурыгин обратился в суд с иском, требуя признать недействительным решение общего собрания о переизбрании президента, однако ему не удалось переубедить суд, который отменил все акты апелляции и кассации.

Станислав Сенькин

Оригинал материала: “Лайф”