 

Мнение: Дефект

27.09.2022, 9:10, Разное
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Синхронные и, главное, однотипные происшествия с тремя трубами Северного потока-2, а затем и Северного потока, видимо, вызваны и однотипной для всех трех происшествий причиной.

Падение давления в трубах означает утечку газа, утечка газа может быть вызвана либо отбором газа на любой стороне — российской или германской, либо повреждением труб. Дефект можно исключить сразу, так как возникновение одновременно трёх дефектов на трех трубах совершенно невероятное событие.

Если это не отбор газа, то, по всей видимости, речь может идти о диверсии — и опять-таки, однозначно утверждать, кто именно мог повредить трубы, нельзя. Свои резоны есть у Запада, они могут быть и на российской стороне, хотя Запад выглядит весьма убедительно.

На мой взгляд, это предупреждение Путину: «Уймись, мамаша». Американцы уже прямым текстом говорят, что кремлевским надо бы заткнуться по поводу ядерного оружия, они уже утомили. Вы либо примените его и успокойтесь, либо не трогайте. Но только заткнитесь, ради бога, надоели бубнить. А чтобы было доходчиво, показали, что в такие игры с угрозами могут играть не только в Кремле.

Кто именно мог организовать диверсию? Я бы подумал на англичан, тем более, что у нас тут не так давно с упоением демонстрировали карты, как именно будет выглядет Великобритания после серии ядерных ударов. Когда какая-то гопота начинает вам угрожать, самый простой способ слегка привести ее в чувство — объяснить ей понятными ей словами. И действиями.

В любом случае происшествие явно носит искусственный характер, а кому оно на самом деле адресовано и по поводу чего, мы скорее всего, так и не узнаем. Разве что лет через 20-30 кто-то напишет мемуар, где пару строчек отведет этому событию.

Источник: Эль Мюрид


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