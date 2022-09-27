 

В Москве рухнул спрос на просторные квартиры

27.09.2022, 9:05, Разное
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На столичном рынке недвижимости за год сложилась уникальная
ситуация. В Москве буквально рухнул спрос на просторные квартиры. Интерес к
данной категории недвижимости сократился сразу на треть за период с августа
2021 по август 2020 года.

Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на
результаты исследования компании “НДВ Супермаркет Недвижимости”. Речь
идет о квартирах площадью более 55 квадратных метров. По данным аналитиков,
сделки с подобными лотами стали оформлять за годовой период меньше на 33,2%.

Крупноформатные квартиры перестали интересовать жителей
старых районов Москвы. С августа прошлого по август текущего года они отдавали
предпочтение недвижимости с меньшим метражом.

Так, показатели спроса на квартиры до 30 и от 30 до 55
квадратных метров, наоборот, пошли вверх. Малогабаритное жилье прибавило сразу
23,6%, а вторая категория – 6,7%.

Кроме того, аналитики установили, что с начала года в старых
районах столицы было заключено 33,7 тысячи сделок на продажу недвижимости в
новостройках. И в этом случае доля квартир большого метража составила порядка
трети от общего числа договоров.

При этом самыми востребованными лотами в Москве стали опять
же квартиры размером от 30 до 55 квадратных метров. Их доля за год превысила
51%.


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