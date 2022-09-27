Как оспорить слишком высокие взносы в СНТ

Слишком высокий размер ежегодных взносов очень часто приводит к конфликту между владельцами дач в садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и правлением. Разбираемся, зачем нужны взносы и куда пожаловаться на завышенные платежи.

На что идут взносы?

По сути, взносы в СНТ можно сравнить с оплатой ЖКХ. Цель платежей – компенсировать расходы товарищества на собственную деятельность:

– обустройство инфраструктуры;

– коммунальные платежи;

– уборка мусора и снега;

– окрашивание заборов;

– приобретение общего имущества и его содержание (мусорный контейнер, ворота и т.д.);

– охрана;

– налоговые платы;

– зарплата сотрудникам;

– расходы на организацию собраний членов СНТ.

Как и сколько платить?

Взносы в каждом СНТ устанавливаются в индивидуальном порядке. Для этого составляется смета и экономическое обоснование трат. Все расходы, размер и периодичность взносов утверждаются на общем собрании.

Размер взносов может быть увеличен, если подорожало обслуживание поселка, выросли тарифы на «коммуналку», была увеличена зарплата кого-то из сотрудников. Однако каждое повышение также должно быть одобрено общим собранием.

Взносы уплачиваются не чаще 1 раза в месяц наличным или безналичным платежом и поступают на расчетный счет СНТ. С 2019 года у каждого товарищества должен быть свой расчетный счет. Проверить его наличие можно на сайте налоговой. Отказ принимать безналичный платеж – незаконен.

Как пожаловаться на завышенные платежи?

Если сумма взноса выглядит чрезмерной или поступили требования уплатить какие-то проценты, налоги, то стоит сразу же обратиться за комментариями в правление СНТ. Если запрос проигнорирован, необходимо подать жалобу в ревизионную комиссию. Такая комиссия есть во всех товариществах.

Подтвердить законность взносов может протокол, составленный по итогам собрания. Любой участник СНТ имеет право получить в свое распоряжение копию протокола с последнего собрания. Если этого документа нет, то и принятые на собрании решения считаются незаконными. В таком случае актуальным считается взнос, прописанный в последнем имеющемся протоколе.

В случае, если и правление СНТ, и ревизионная комиссия не ответили на претензии, надо обращаться в суд. Для этого потребуется собрать следующие документы:

– книжка, подтверждающая членство в СНТ;

– квитанция об оплате госпошлины;

– протокол собрания СНТ, который подлежит обжалованию;

– финансовое обоснование и смета доходов и расходов, утвержденные на собрании.