Жуткие, но малоизвестные случаи похищения людей пришельцами

Некоторые истории похищенных пришельцами людей становятся известными на весь мир, попадая во все газеты, другие же, не менее страшные, всплывают лишь в частных исследованиях уфологов. Ниже подборка случаев из второй группы.

Несколько лет назад пожилая женщина по имени Бетти Андреассон Лука решилась пройти сеанс регрессивного гипноза, на котором вспомнила странный инцидент, произошедший с нею еще в 1950 году, когда она была ребенком.

В тот вечер она находилась в своей спальне, когда вдруг ее куда-то “повезло” транспортное средство в форме “колеса”. Это “Колесо” помчалось к морю на очень большой скорости, а потом резко нырнуло под воду, продолжив без промедления движение в толще воды. Двигалось оно так плавно, что девочка не ощущала ни малейшей тряски.

По бокам “колеса” были большие окна и девочка могла видеть, как мимо них проносится подводные обитатели. А потом судно вошло в что-то вроде туннеля и в окнах можно было увидеть наросты льда и даже сосульки, которые при этом были ярко освещены с помощью скрытых где-то светильников.

“Колесо” остановилось, прибыв в огромный подводный купол, видимо база или иное сооружение, где девочка была испугана при виде множества контейнеров, в которых в состоянии сна или заморозки лежали тела большого количества людей. Она сравнила их с насекомыми, застывшими в янтаре.

Там были люди всех возрастов в контейнерах, ряды за рядами, а также животные, и это было пугающее зрелище. Она видела сотни и сотни этих людей, одетых в одежду разных периодов истории и помещенных в раздельные группы, которые приблизительно соответствовали определенному периоду, что она назвала это место “Музей времени”.

Бетти не помнит ничего, кроме этого наблюдения. не помнит делали ли что-то с ней или нет, последнее, что она запомнила, это как ее увезли домой обратно по тому же пути через туннель и воду, а потом она забыла обо всем, словно ее память заглушили.

Лишь в 1980 году она вдруг увидела яркий кошмарный сон, который пробудил часть ее памяти. Эти подавленные воспоминания мучали ее и в конце концов она связалась с уфологом, а потом и согласилась пройти сеанс гипноза.

Следующая история рассказывает о жителе Аргентины Орландо Хорхе Феррауди, который в 1965 году ночью рыбачил на берегу, когда вдруг ощутил, что за ним кто-то наблюдает. Когда он обернулся, то увидел гуманоидное существо ростом выше 2 метров, с бледной кожей, белесыми глазами и одетое в беловато-желтый обтягивающий костюм.

Существо, словно ощутив, что Орландо испуган, попыталось связаться с ним телепатически и успокоить его:

“Это существо мысленно говорило мне: “Успокойся. Не бойтесь. Ты не должен бояться меня”. Затем оно повернулось, взяло меня за руку и поставило передо мной какую-то коробку, похожую на пудреницу. При открытии эта коробка испускала фосфоресцирующее свечение, которое позволило мне разглядеть больше деталей на существо. Одеяние существа было желто-горчичного цвета, не имело складок, молний или пуговиц, а на затылке у него был капюшон. Он повторял: “Не бойся, ты пойдешь со мной, мы отправимся в долгое путешествие””.

Затем существо что-то переключило в коробке и большое судно, похожее на перевернутое блюдце, поднялось из воды, приближаясь все ближе, пока не зависло прямо перед ними. Затем открылась дверь, и выдвинулся пандус. существо указало Орландо на него и он, находясь в состоянии транса, послушно вошел в корабль.

Внутри он встретил молодую женщину, человека, примерно 18 лет, которая сказала ему не бояться и что инопланетянин является их другом. Она сказала, что ее зовут Елена, и что она тоже была похищена на борт этого корабля незадолго до этого.

Затем существо заставило их обоих переодеться в другую одежду, что-то вроде комбинезона, и им сказали, что они будут переправлены под водой, чтобы пересечь океан и добраться до Африки.

По пути они остановились у огромного подводного купола, в котором размещалась база, которая, как ему сказали, предназначалась для ремонта кораблей и экспериментов.

После этого инопланетянин рассказал им, что Земля является своего рода зоопарком, и что большая часть жизни на Земле была создана инопланетянами с помощью генетических экспериментов.

Потом Орландо и Елену накормили какими-то безвкусными яйцами – красными, желтыми, коричневыми и зелеными, после чего их положили на носилки и оба погрузились в глубокий сон. Когда они проснулись, им сказали, что “результаты теста” были хорошими. Им сообщили, что их шишковидные железы были “реактивированы”, и что это позволит им в дальнейшем получать мысленные сообщения от инопланетян.

Затем им стали рассказывать о родной планете инопланетян и о том, как работает их корабль, а также были различные философские размышления. Что было потом Орландо не помнит, а потом он очнулся на том же берегу, откуда его забрали ночью. Он не помнил ничего о том, что с ним случилось, но через несколько десятилетий воспоминания начали возвращаться.

Следующая история была опубликована в книге исследователя Джерома Кларка “Необыкновенные встречи”. Женщина под псевдонимом “Тори М.” отдыхала на берегу реки Оуихи в восточном Орегоне со своим мужем Дэррилом в августе 1975 года. Они отправились туда в 3-х дневный поход, чтобы заодно заняться некоторыми археологическими исследованиями в том месте.

Однако все пошло не по плану, начался сильный дождь, дорогу размыло, бушевала настоящая буря, и они отправились домой. Но когда приехали, то вдруг заметили 2 часа “пропавшего времени”, то есть они приехали на 2 часа позже, чем рассчитывали и что они делали в эти 2 часа они никак не могли вспомнить.

Когда же они попытались провести расследование, то столкнулись с еще более странным феноменом – никто казалось вообще не слышал о буре в том месте, словно ее там никогда и не было.

После этого Дэррил впал в необъяснимую депрессию, которая стоила ему работы механика. Его что-то терзало, словно он пережил что-то, что нарушило ему психику, но он ничего не помнил, как и его жена. И чем больше он страдал, тем больше они оба понимали, что в том походе у реки с ними случилось что-то травмирующее.

В какой-то момент они решили связаться с гипнотерапевтом и исследователем НЛО Терри А. Хартманом, и он убедил их пройти регрессивный гипноз, чтобы вернуть потерянные воспоминания.

Во время сеансов они начали говорили о том, как остановились у ручья, чтобы отдохнуть, и Дэрилл заметил в небе странный самолет, похожий на “бомбардировщик B-52”, но совершенно бесшумный. Неясно, имело ли это какое-либо отношение к чему-либо, но сразу после этого они заметили странный блестящий шар, лежащий на земле неподалеку от них.

Они завели машину и поехали к шару, а когда доехали, то их сковал транс и они разом вышли из машины и побрели пешком к шару, словно ведомые кукловодом.

Они добрались до объекта и заметили на его боку восьмиугольное отверстие, в которое Дэрилл вошел не по своей воле, а находясь в том же трансе. Он оказался в месте с темными стенами, “наполненными светом”.

После этого их воспоминания шли от лица “Тори М”., которая тоже вошла в шар и увидела маленькое существо с лицом, похожим на череп, и маленьким ртом, которое заявило, что его зовут Ахав.

Затем “Тори М”. оказалась в той же комнате, что ее муж, где были темные стены и яркий свет. Она увидела своего мужа на металлическом столе, он лежал на боку, его руки и ноги были привязаны, а над ним висел “странный инструмент”. Рядом было окно, которое показывало космос и планету Земля.

В стене открылся дверной проем, через который прошли два существа с темно-серой кожей и облегающей униформой того же цвета, с безволосыми головами, без видимых ушей и только с щелями вместо глаз, носов и ртов, и морщинистой кожей “как сушеное яблоко”. Существа издавали звук, “похожий на жужжание пчел”, и приблизились к ней, чтобы сказать ей с помощью телепатии, что они не хотели причинить им вреда.

Затем они использовали что-то вроде лазера от прибора над ее мужем, чтобы просканировать его, после чего один из них дернул его за руку достаточно сильно, чтобы заставить его застонать от боли.

После чего пара была возвращена на Землю в свою машину и их память была стерта таким образом, чтобы они помнили только сильный шторм и хотели уехать отсюда обратно домой.

Переходим к следующей истории. В январе 1976 года три женщины – Мона Стаффорд, Луиза Смит и Элейн Томас вместе ехали домой после ужина в честь празднования 36-летия Моны Стаффорд. Происходило это в районе Стэнфорда, штат Кентукки.

По дороге они заметили в небе большой ярко-красный объект, который опускался в точку впереди них. Сначала у них создалось впечатление, что это падает горящий самолет, но затем объект, который, по оценкам, был размером с два дома, завис над дорогой перед ними, прежде чем исчезнуть в ночи.

Женщины продолжали ехать, а затем позади них появился синий свет, который быстро приблизился к ним вплотную, а затем “дымка, похожая на воздух, вроде тумана”, заполнила их автомобиль. Автомобиль теперь словно шел под чужим управлением, а все три женщины почувствовали жжение в глазах.

Когда они пытались выяснить, что происходит, они внезапно оказались на много миль вверх по дороге с ощущением потерянного времени, часа и двадцати минут, если быть точным.

Три женщины вернулись домой, после чего они заметили, что у них на шеях было что-то вроде ожога, а также стрелки их часов быстро вращались сами по себе. В последующие дни у них начались проблемы с глазами, которые сильно покраснели и были болезненны и раздражены. Хуже всего было состояние Моны Стаффорд.

Кроме того, все они испытывали неутолимую жажду и необъяснимую потерю веса, а также имели непонятные шрамы на теле. Всем было ясно, что это что-то ненормальное. А домашний попугай Смит внезапно умер практически сразу после того, как женщина пришла домой после того странного инцидента на дороге.

В конце концов все трое связались с уфологом Джерри Блэком, который провел обширное расследование их случая, а затем другой исследователь НЛО Лео Спринкл провел с женщинами общий регрессивный гипноз.

Под гипнозом Мона Стаффорд рассказала, как их встретили на дороге странные существа с огромными головами и большими глазами после того, как они увидели в небе горящий красный свет. Затем всех троих посадили на какой-то корабль и подвергли серии медицинских осмотров, которые варьировались от обычных до мучительных, где женщин связывали и помещали в унизительные положения.

Им надевали на шею устройства, похожие на петли, и часто их сажали в похожие на кресла машины, где их исследовали различными зондами и наносили какую-то жидкость.

Их экзекуторами были темные фигуры, чьи формы, казалось, никогда не сливались во что-то отчетливое. Были лишь ясно, что эти существа ростом около 120 см и у них был какой-то “ярко-фиолетовый глаз, который выдавал лучи, подобные молнии”.