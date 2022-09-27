Пока в России проводят мобилизацию для отправки солдат в Украину, космический зонд DART столкнулся с астероидом Диморфосом

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27.09.2022, 8:39, Разное
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Ученые провели первое в мире испытание так называемой планетарной защиты, протаранив ракетой астероид.

Примерно в 9.15 утра по восточному времени ракета НАСА DART вошла в контакт с Диморфосом, спутником более крупного астероида Дидимос, со скоростью около 22 500 км / ч.

Команда НАСА, наблюдающая за операцией, сообщила, что в момент удара сигнал, поступавший от ракеты, был потерян.

Хотя Диморфосу не грозит столкновение с Землей, и он слишком мал, чтобы представлять существенную угрозу, ожидается, что испытание DART (Double Asteroid Redirection Test) предоставит ценные данные о возможности изменения траектории небесных тел.

Ученые ожидали, что в результате удара образуется кратер, потоки камней и грязи будут выброшены в космос и, что наиболее важно, изменится орбита астероида. В ближайшие недели НАСА оценит, как изменился курс астероида.

– Нет, это не сюжет фильма, – написал администратор НАСА Билл Нельсон в твиттере ранее в тот же день. «Мы все видели это в таких фильмах, как «Армагеддон», но ставки в реальной жизни высоки», – сказал он в предварительно записанном видео.

Запущенный в ноябре прошлого года аппарат DART направился к своей цели с новой технологией, разработанной Лабораторией прикладной физики Университета Джона Хопкинса.

Ученые были уверены, что DART не разрушит Диморфоса, так как вес космического корабля всего 570 килограммов, а вес астероида примерно пять миллиардов килограммов. Однако этого должно быть достаточно, чтобы уменьшить его почти 12-часовую орбиту вокруг Дидимоса.

Столкновение должно занять 10 минут, но телескопам теперь потребуется несколько недель, чтобы проверить новую орбиту.

Ученые отметили, что ожидаемый сдвиг орбиты на 1 процент может показаться незначительным, но это приведет к значительным изменениям в последующие годы.

Для больших космических камней может потребоваться несколько ударных элементов или их комбинация, либо так называемые гравитационные тягачи, которые своей гравитацией вывели бы астероид на более безопасную орбиту.

По данным НАСА, на сегодняшний день обнаружено меньше половины из 25 000 опасных для Земли объектов. Известно менее 1 процента из миллионов астероидов меньшего размера, способных нанести серьезные повреждения.

Обсерватория имени Веры Рубин, строительство которой завершается в Чили Национальным научным фондом и Министерством энергетики США, обещает произвести революцию в области обнаружения астероидов, надеются астрономы.


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