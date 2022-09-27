Скандалы: Вцепились в руль

Чиновники нашли выход, как и дальше ездить на «Мерседесах

Санкции и остановка поставок в Россию элитных автомобилей вряд ли приведут к тому, что представители власти согласятся пересесть в машины менее дорогостоящих брендов или вообще перейти на продукцию отечественного производства. Хоть тушкой, хоть чучелкой, но чиновники хотят оставаться в статусных «Мерседесах».

Пример смекалки в условиях санкций продемонстрировало правительство Ростовской области, губернатор которой Василий Голубев предпочитает для передвижения большой чёрный «Мерседес», подавая пример своим заместителям и министрам. ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения», обеспечивающее перевозку членов правительства, объявило тендер на покупку трёх автомобилей. За 8,2 млн рублей планируется приобрести два Mercedes-Benz E-класса или эквивалент. Проблема в том, что немецкий автопроизводитель прекратил поставки и остановил производство на своём подмосковном заводе, отчего найти «Мерседес» в свободной продаже сейчас крайне сложно. Но не пересаживаться же из-за этого в какой-нибудь «Хёндай». Потому контракт допускает приобретение подержанных машин – максимум трёхгодовалых и с пробегом не более 50 тыс. километров.

Судя по всему, за свои статусные авто чиновники будут держаться до последнего. Минувшим летом глава Минфина Антон Силуанов заикнулся было о том, чтобы пересадить их на автомобили отечественного производства. Однако тут же получил в ответ гневную отповедь. Так, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что она вообще не замечает, на чём едет по городу, поскольку всегда занята работой, но переход на авто российского производства выглядит неэффективно с точки зрения бюджетных расходов. А губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный пояснил, что и готов был бы ездить на «Ладе», но вот беда – она в холода не заводится.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”