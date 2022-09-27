Жене иноагента тут не место: из Русского музея спешно убрали портрет Пугачевой после демарша Галкина

Красочные работы Игоря Чолария

полны отсылок к карнавалу, русскому авангарду, французскому импрессионизму и постимпрессионизму. Его картины есть в коллекции Мадонны, Джона Гальяно до Пьера Ришара, Жерара Депардье и других знаменитостей.

На вернисаже в филиале Русского музея грузинский художник рассказывал, что мол, лично с примадонной незнаком и картины она не видела. Но наверняка полотно под названием “Женщина которая поет”, ей бы понравилось. Мол, оно полно аллюзий на хит “Арлекино” – такое же яркое, дерзкое, смелое.

И в Русском музее, вероятно, решили не рисковать и не рекламировать при помощи живописи членов знаменитой семьи, которая считается теперь неблагонадежной и которой, вероятно, грозит судебная лингвистическая экспертиза в деле по ст. 207.3 УК (“Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных силах”).

Выставка “Укрощение хаоса” открылась 22 сентября, а уже 26-го портрета Аллы Пугачевой не было. “Его убрали, – коротко сообщила корреспонденту “Дни.ру” смотрительница. – Подробности, наверное, знает администратор, но его сегодня нет”. Словом, жене иноагента, который, по официальной версии, получает финансирование из Украины, места в Русском музее не нашлось.