Обозреватель Politico объяснил, почему Германия и Франция не спешат с военной помощью Украине

Германия и Франция не отвечают на конфликт на Украине должным образом, но по разным причинам, пишет обозреватель Politico Джон Дени. По словам Дени, Германия только начала отходить от подхода в отношениях с Россией, основанного на сотрудничестве и торговле, а Франция сознательно сокращает помощь Украине, надеясь после конфликта исполнять роль посредника между Москвой и Киевом.



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Решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в стране может привести к тому, что в ближайшие недели и месяцы на спецоперацию на Украине будет направлено до 300 тыс. человек. В связи с этим, как отмечает обозреватель Politico Джон Дени, увеличение помощи Запада для Киева сейчас «жизненно важно», однако не все западные державы готовы вносить свой вклад — особенно Франция и Германия.

Как пишет журналист, «франко-германский двигатель» приводил в движение Европейский союз на протяжении более 70 лет. Однако сегодня этот двигатель «заглох» на фоне самого серьёзного вызова европейской безопасности со времён окончания Второй мировой войны. Самая мощная экономика континента и самые мощные его вооружённые силы не справляются. И вероятность того, что Берлин или Париж изменят курс в сроки, необходимые для того, чтобы помочь Киеву, невелика.

Вскоре после ввода российских войск на Украину лидеры Германии и Франции признали масштаб кризиса. В частности, французский президент Эммануэль Макрон указывал на ущерб, который РФ нанесла европейскому миру и стабильности, отметив, что в ответ на это Запад «не допустит слабости» в военной, экономической и энергетической сферах. А канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Путин разрушил архитектуру европейской безопасности, называя конфликт на Украине поворотным моментом, в котором страну нужно поддерживать «в меру наших возможностей».

Тем не менее с тех же первых дней действия лидеров «не соответствуют их собственной риторике». Германия вот уже несколько месяцев тянет с отправкой военной техники, которую предоставляют Украине другие союзники. После обещания поставить реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы и системы ПВО медленные темпы поставок поставили под сомнение обязательства Берлина. Более того, в Киеве критикуют нежелание Берлина отправлять тяжёлое вооружение, в том числе танки и боевые машины пехоты.

Между тем Франция, как пишет автор статьи, сознательно сокращает свою помощь Украине в надежде сыграть роль посредника после окончания боевых действий. По данным Дени, хотя Париж направлял наступательное оружие в Киев, Франция поставила на Украину даже меньше Германии и обучала значительно меньше украинских военных по сравнению с другими странами, например с Великобританией.

Очевидно, что обе страны не отвечают на кризис должным образом — «но по двум совершенно разным причинам». Более полувека Германия придерживалась в отношениях с Россией подхода, основанного на сотрудничестве и торговле. Несмотря на то что сейчас Берлин стремится пересмотреть давнюю стратегию, «перемены никогда не даются легко».

При этом для Франции речь идёт не о переменах, а о статус-кво. Как отмечает Дени, в основе попыток Макрона найти промежуточное положение между Западом и Россией лежат «остаточные иллюзии французского величия». На большей части континента ведущая роль Франции в продвижении европейской «стратегической автономии» в последние годы рассматривалась как тонко завуалированная попытка реанимировать французское величие и продвинуть собственные интересы страны. Однако, пытаясь представить Францию в качестве посредника между Украиной и Россией, Макрон вместо этого «подорвал репутацию Парижа как защитника западных ценностей и интересов».

Журналист полагает, что, так как стремление Франции к величию сохраняется, а 50-летняя внешняя политика Германии не изменится в одночасье, ни одна из этих европейских держав, скорее всего, не будет играть ведущую роль в оказании помощи Украине в краткосрочной перспективе. Обозреватель Politico также отмечает, что, по всей вероятности, спецоперация РФ на Украине, скорее всего, будет продолжаться ближайшие месяцы, если не годы. Однако Украина вряд ли сможет продолжать борьбу без масштабной и долгосрочной помощи Запада.