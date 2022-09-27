 

Япония запретила экспорт в Россию связанных с химоружием товаров

27.09.2022, 5:43, Разное
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Власти Японии ввели новые антироссийские санкции, пишет телеканал CNA. Под новым запретом оказался экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием.

Япония ввела новые санкции против России. На этот раз запрет коснулся экспорта материалов, которые могут быть использованы для создания химического оружия. Запрет Токио на экспорт распространяется на 21 российское предприятие, включая научно-исследовательские институты и военные организации. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно выразил серьёзную обеспокоенность угрозами Москвы применить ядерное оружие. Президент Владимир Путин на прошлой неделе упомянул об атомной войне в резкой речи против Запада, пообещав защищать Россию всеми средствами.

ХИРОКАДЗУ МАЦУНО, генеральный секретарь кабинета министров Японии: Япония глубоко обеспокоена возможностью применения ядерного оружия в ходе боевых действий РФ на Украине. Будучи единственной страной в мире, подвергшейся ядерному нападению, мы настоятельно требуем, чтобы РФ никогда не применяла ядерное оружие или не угрожала им.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2022 года.


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