 

Новая норма: “квадрат” от 300 тыс. рублей

27.09.2022, 5:20, Разное
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За 12 месяцев столичные новостройки класса «комфорт» подорожали на 19%, до 296 тыс. рублей за кв. м. При этом уже в пяти округах средняя цена «квадрата» в бюджетных жилых комплексах превысила отметку 300 тыс. рублей.

Самые высокие цены на комфорт-класс зафиксированы на западе столицы. За год квартиры здесь подорожали на 16%, до 333 тыс. рублей за «квадрат».

На юге Москвы «квадрат» подорожал на 22%, до 311 тыс. рублей, на северо-востоке – на 27%, до 309 тыс. рублей.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в СЗАО и ВАО достигла 305 тыс. рублей.

Самая низкая средняя цена «квадрата» действует в жилых комплексах в ЮАЗО – 234 тыс. рублей. Квартиры на севере столицы предлагаются за 280 тыс. рублей, на юго-востоке – за 281 тыс. рублей. Однако учитывая годовой рост цен в этих локациях (на 12-24%), стоимость «квадрата» в самых дешевых округах тоже приблизится к 300 тыс. рублей в обозримом будущем.

На рынке комфорт-класса сложилась необычная ситуация, когда стоимость кв. м в только что выведенных на рынок проектах может быть значительно выше, чем в жилых комплексах на высокой стадии готовности. Поэтому при поиске квартиры стоит изучать предложение как в новых проектах, так и в тех, где строительные работы подходят к концу.


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