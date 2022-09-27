Мнение: Кому надсмотр над мобилизацией?

Даже такие вроде бы искушенные и всё повидавшие люди, как Паша Пряников, порой проявляют удивительную, почти детскую наивность. Читаешь – и глазам своим не веришь. Вот Паша пишет в своем Толкователе:

«Сейчас на РБК-ТВ посмотрел разговор с губернатором Омской области Бурковым (тоже выпускником методологической школы). Понял главное – губернаторов сейчас лишили не просто власти, а даже надсмотра за мобилизацией. Сам губернатор считает, что над всеми издевательствами военкомов над пролами действенен только протест в социальных сетях (СМИ, которые могли бы помочь в этом деле, предварительно были уничтожены в деле борьбы с космополитами, шпионами, троцкистскими бандами, отравителями колодцев и т.п.)».

Во-первых, удивительно непонимание Павлом собственно роли губернаторов в российской системе власти. А ведь губер – это просто петрушка. Громоотвод, в лучшем случае – завхоз. Губернаторов, собственно, уже лет 10-15 ставят, чтобы они собирали на себя весь негатив, который копит население по отношению ко ВСЕЙ системе власти, и, когда уже «чаша с краями полна», их торжественно убирают под фанфары, иной раз даже задав показательную трёпку (Белыха и Хорошавина, к примеру, вообще засадили на двузначные сроки). Бонус двойной – и негатив слит, и Путин предстаёт в роли нелицеприятного «народного заступника», который дает укорот тем, кто народ забижает.

И это всё, что от них требуется. Главное, что надо понимать – что у губернатора нет контроля не то что «над военкоматами» – у него нет вообще никакого контроля над «силовой вертикалью», а проще – Путин и подчиненная ему ГД сделали всё, чтобы губерам не подчинялся вообще ни один в его регионе «человек с ружьем». Ни один. Чтоб ни одного участкового или охранника у губернатора своего не было!

Всё это сделано потому, что всё руководство страны пуще всего на свете боится одного – регионализма. По республиканским границам в свое время порвался Советский Союз, и росвласть делает всё, чтобы того же самого не случилось по границам регионов. Поэтому в Кремле считают, что губернатор должен быть в своем регионе фигурой ненавистной; чем выше в регионе неприязнь к «своему» губернатору – тем «лучше» он работает… с точки зрения Москвы. И наоборот. Губернатор должен быть САТРАП, и иметь репутацию сатрапа – в первоначальном (персидском) смысле этого слова, то есть наместник персидского царя, поставленный им на провинцию, чтобы собирать с нее дань.

Но в приведенной цитате меня просто несказанно умилила вторая фраза – про «сам губернатор считает, что… действенен только протест в социальных сетях». Губернатор! Умилило, потому что я сразу вспомнил свой любимый фильм «Горько-2» великого режиссера Жоры Крыжовникова: там у него тоже молодая часть семейки главных героев, когда у них по беспределу отобрали дом и выгнали всех на улицу, шли по улице и грозно кричали захватчику: «Мы обратимся к блогерам!!» 2014 года фильм… Блин – где вы были 8 лет?! Еще тогда умница Жора смеялся над этой новой «общественной силой»!

В общем, весь нынешний беспредел с мобилизацией на самом деле на руку Кремлю – особенно когда в дело, «защищая жителей», вмешиваются губеры. Сделать те ничего не могут и не смогут по определению – «зато» народ их за это дополнительно возненавидит. ИХ, а не Москву, которая всю эту ситуацию, собственно, и создала. А для чего еще нужны губернаторы? Только для того, чтобы их показательно снять и кинуть с крыльца разъяренной толпе!

Эх, Паша…