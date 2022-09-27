Мнение: О стремительном падении в «лихие 1990-е»… Катастрофа повторяется?

Много раз мне в комментариях вроде бы умные и вроде бы взрослые люди говорили «Не нагнетай! По сравнению с 1990-ми это всё — пшик!». Или даже — поначалу иногда, а в последнее время всё чаще — «Но зато не “лихие” 1990-е!».

Но, как в народе приговаривают, не буди лихо, пока оно тихо. Поминали те самые 1990-е к месту и не к месту?

Извольте, получите и распишитесь!

Вот они, уже снова на пороге…

По крайней мере, с точки зрения демографии. Тут уже очевидно: мы снова в той же ж***пе яме.

В относительном исчислении число родившихся детей в первом полугодии 2022 года было самым низким за всю историю России. Число детей, родившихся в России за январь-июнь 2022 года, снизилось на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Демографически ситуация стала даже хуже, чем в страшные 1990-е.

Также рушится и семья.

Ещё один антирекорд был установлен в том же самом первом полугодии 2022 года. Число разводов достигло 862 на 1000 браков. Это превысило уровень начала 2000-х – эха «проклятых 1990-х». По этому показателю мы тоже возвратились в страшные 1990-е. Кто-то скажем, мол, «эхо ковида», когда люди оказались вынужденно запертыми друг с другом в одном жилье, иногда и в одной комнате, в стрессовой ситуации всеобщей паники, а также «отложенный эффект» неработавших несколько месяцев загсов. Но сейчас, по прошествии времени, уже понятно, что это не совсем так. Или даже совсем не так, хотя «стрессы» никуда не делись. В общем, если кратко, сам институт семьи в России продолжает разрушаться.

Теперь посмотрим на уже вполне очевидные эффекты спецоперации-мобилизации.

За 2022 год Россия, вероятно, потеряет около миллиона человек самого экономически активного населения. Считаем: десятки, а то и до сотни тысяч уехали и не вернулись весной. Ещё сотня-другая тысяч может «спрыгнуть» сегодня-завтра. Плюс пара сотен тысяч — это релокация специалистов, работавших на иностранцев. Наконец, 300 тыс. чел — это мобилизация, причём в кулуарах ведутся разговоры ещё о двух волнах до середины ноября.

К чему это ведёт:

1. Из экономики уходят преимущественно #мужчины самого трудоспособного возраста 25-50 лет. Причём далеко не худшего качества — в основном с работой, порой вполне квалифицированной, или даже с собственным бизнесом. Соответственно, продолжит деградировать институт семьи, ещё больше детей станут расти в неполных семьях, ещё больше снизится рождаемость.

2. Перманентный стресс в обществе усилится и продлится. Какие «лекарства от стресса» знает народная медицина, говорить не нужно. Только вот у алкоголизма начнёт проступать всё более отчётливо женское лицо.

3. Ну и проблема «вернувшихся». Сейчас никто даже и не думает про их реабилитацию, реадаптацию, ресоциализацию. А ведь люди вернутся с весьма специфическим опытом и навыками — как после Афганистана. В 1990-е оставшиеся неприкаянными «афганцы» стали одной из точек кристаллизации зарождавшейся тогда организованной преступности. Из-за неё в том числе 1990-е и получили своё название «лихих».

Такие вот последствия и риски от игр в «геополитику»… Такие просматриваются перспективы…

Ну как, нравится?

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