Шок и опасения в Европе — на парламентских выборах в Италии победили правые во главе с Джорджей Мелони

По предварительным данным правоцентристская коалиция одержала уверенную победу на состоявшихся в Италии внеочередных парламентских выборах, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, в Европе на это отреагировали шоком и опасениями относительного того, что Италия во главе с Джорджией Мелони может подорвать решимость Запада противостоять действиям РФ на Украине.



АР

Италия проголосовала за новое правительство, которое, по предварительным данным, возглавит Джорджия Мелони, чья партия «возродилась из пепла итальянского фашизма» после Второй мировой войны. Приход к власти Мелони, которого, по всей вероятности, добилась Мелони вызвал в Европе шок и посеял опасения относительно того, что Италия может стать «ахиллесовой пятой» в решимости Запада противостоять действиям РФ на Украине, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Мелони, которая станет первой женщиной-премьером в Италии, было бы трудно назвать «фашисткой». Политик, похоже, отказалась от былого восхищения российским лидером Владимиром Путиным и высказывается в пользу поддержки Украины со стороны НАТО —хотя то же самое нельзя сказать о её партнёрах по коалиции в итальянском парламенте. Она также смягчила свою прежнюю риторику, предполагающую, что она расколет Европейский союз.

Впрочем, у Брюсселя остаётся много поводов для беспокойства. Мелони — очередной лидер из числа ультраправых, которые успешно выступили на европейских выборах в этом году, включая националистов во Франции, Венгрии и Швеции. Её победу The Washington Post называет ещё одним доказательством того, что ультраправые лидеры набирают силу на континенте на фоне экономического и энергетического кризиса и конфликта на Украине.

Политические потрясения для Италии, где за 77 лет после окончания Второй мировой войны сменилось 69 правительств, ситуация стандартная. Тем не менее, победу Мелони можно смело назвать «переломным событием». Издание указывает на «нетерпимость» политика по отношению к нелегальным иммигрантам и представителям сексуальных меньшинств. Сформулировав свои взгляды как про-семейные, она пообещала запретить усыновления детей однополыми парами и суррогатное материнство. The Washington Post полагает, что среди представителей её партии и партнёров по коалиции есть те, кто, если бы им дали волю, могли бы угрожать свободным и честным выборам; многие из них подражали бы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

«Скрытая опасность» пребывания Мелони у власти заключается в том, насколько Европа будет способна противостоять попыткам Путина преодолеть западные санкции, используя в качестве рычага зависимость региона от российского экспорта энергоносителей. При этом экономика Италии может сильно пострадать от последствий санкций, если РФ усилит давление. Это станет испытанием решимости Мелони, особенно учитывая, что один из её партнёров по коалиции Маттео Сальвини из партии «Лига» выступает против санкций, а другой, бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, является «апологетом российского авторитаризма». В связи с этим, как отмечает издание, США, НАТО и Евросоюзу придётся использовать все рычаги влияния на Италию, чтобы сохранить решимость Мелони поддерживать Украину.