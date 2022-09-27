Япония сочла неприемлемым задержание и допрос Россией консула

Токио считает задержание и допрос консула Мотоки Тацунори российской стороной неприемлемым, сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке.

МИД РФ рассказало, что «при всех изложенных фактах» представители японского посольства назвали в интервью NHK «задержание и допрос крайне прискорбными и совершенно неприемлемыми». По утверждению японской стороны, эти действия якобы являются «явным нарушением» Венской конвенции. Как следует из интервью, «посольство Японии подало ответный протест в МИД России», передает РИА «Новости».

Напомним, консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении им секретных сведений. Консул объявлен персоной нон грата. Ему предоложено покинуть Россию в течение 48 часов.

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