 

Япония сочла неприемлемым задержание и допрос Россией консула

27.09.2022, 3:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Токио считает задержание и допрос консула Мотоки Тацунори российской стороной неприемлемым, сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке.

МИД РФ рассказало, что «при всех изложенных фактах» представители японского посольства назвали в интервью NHK «задержание и допрос крайне прискорбными и совершенно неприемлемыми». По утверждению японской стороны, эти действия якобы являются «явным нарушением» Венской конвенции. Как следует из интервью, «посольство Японии подало ответный протест в МИД России», передает РИА «Новости».

Напомним, консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении им секретных сведений. Консул объявлен персоной нон грата. Ему предоложено покинуть Россию в течение 48 часов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10.20 / Компания Microsoft внесла исправления в Windows 10

10.03.21 / Мазур, боровшаяся с раком, рассказала, как чувствует себя после вакцинации от COVID-19

13.09.20 / СБУ открыла дело по разглашению данных в деле наемников ЧВК “Вагнер” – Гончаренко

29.08.20 / РТИ займется созданием в РФ оборудования для сетей 5G

25.12.21 / Лавров предостерег горячие головы от провокаций у границ России

04.09.21 / В Таиланде назвали эффективной комбинацию COVID-вакцин AstraZeneca i Sinovac

10.07.21 / Кулеба рассказал, о чем Зеленский говорил с Тихановской на неформальной встрече в Вильнюсе

06.09.20 / Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

23.08.21 / На саммите первых леди в Киеве основали международную платформу для решения гуманитарных проблем

10.02.21 / Что подарить мужчине в День Святого Валентина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика