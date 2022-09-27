В 2023 году Германию ожидает двукратное подорожание электричества

В 2023 году цена на электричество в Германии может достичь отметки €500 за мегаватт-час, что составит двукратное увеличение по сравнению с 2022 годом, пишет RTL со ссылкой на исследование швейцарской консалтинговой компании Prognos. Но такой наихудший сценарий развития событий возможен только тогда, когда РФ полностью и надолго остановит поставки газа в Европу. В лучшем же случае его стоимость может упасть до €100 за мегаватт-час, но для этого Кремль должен возобновить экспорт голубого топлива в полном объёме, что маловероятно.



AP

В ближайшие месяцы электричество в Германии может вновь сильно подорожать, пишет RTL. Об этом свидетельствуют расчёты швейцарской консалтинговой компании Prognos. По её данным, оптовая цена на электроэнергию в следующем году может достигнуть постоянной отметки — €500 за мегаватт-час. Для сравнения стоимость того же количества в 2019-м составляла €38, а в 2022-м — чуть ниже €200. То есть речь идёт ещё об одном двукратном увеличении, подчёркивает немецкий телеканал.

Такой наихудший сценарий развития событий может наступить, если РФ полностью и надолго остановит поставки своего газа в Европу. Ведь когда голубое топливо оказывается в дефиците, это, как правило, отражается и на стоимости электроэнергии. К тому же в Германии она всё ещё вырабатывается на теплостанциях.

Впрочем, авторы исследования убеждены, что такой взрывной рост «не высечен в камне», продолжает RTL. Если Кремль продолжит поставлять газ хотя бы в ограниченном объёме, оптовые цены на электричество составят приблизительно €189. В самом лучшем случае РФ может возобновить экспорт голубого топлива в полном объёме. При таком сценарии развития событий цена упадёт до €100 за мегаватт-час. Но это очень маловероятно. На данный момент нет никаких признаков того, что Москва может решиться на такой шаг.

Как сильно повышение оптовых цен на электричество отразится на немецких домохозяйствах, будет зависеть от решений правительства Германии. Правящая коалиция собирается предоставить гражданам третий пакет финансовой помощи, в котором будет указано, сколько электроэнергии необходимо человеку в рамках его базовых потребностей, и это количество будет предоставляться по заниженным ценам. На уровне ЕС даже обсуждается введение общего потолка цен на электричество, но пока неизвестно, будет ли эта инициатива действительно реализована.