В Германии хотят уволить немецкого бизнесмена, который наблюдал за референдумом в Донбассе

Управляющий директор немецкой энергетической компании EWF Стефан Шаллер решил лично ознакомиться с ситуацией в Донбассе и посетить проходящий там референдум, пишет Focus. Впоследствии он похвалил местные власти за хорошую организацию голосований. Но теперь за всё это он может поплатиться своей должностью. Совет старейшин и комитет района Вальдек-Франкенберг в городе Корбах большинством голосов высказались за его увольнение. Окончательное решение будет принимать комитет EWF.



AP

Управляющий директор немецкой энергетической компании EWF Стефан Шаллер присутствовал на референдуме в Донбассе в качестве наблюдателя, пишет Focus. «Я хотел лично ознакомиться с ситуацией на месте. В том числе и потому, что, по моему мнению, объективная информация не может быть ложной», — объяснил он свой шаг, подчеркнув, что его работа к этой поездке никакого отношения не имеет. «Это чисто личная инициатива, я для этого взял отпуск», — пояснил Шаллер. Позже, убедившись во всём лично, он в эфире российского телевидения похвалил организацию голосований.

Теперь же за всё это он может поплатиться своей должностью, продолжает немецкое издание. Совет старейшин и комитет района Вальдек-Франкенберг в городе Корбах большинством голосов высказались за увольнение нынешнего управляющего директора EWF. «Принудительные референдумы РФ на Украине лицемерны, противоречат международному праву и служат предлогом для того, чтобы присвоить себе захваченные украинские территории. Мы самым решительным образом осуждаем это незаконное присоединение», — заявил глава окружного управления Юрген ван дер Хорст.

Свою позицию политики, недовольные действиями Шаллера, собираются обсудить с комитетом EWF. После этого будет принято окончательное решение. В ситуацию также вмешался уходящий посол Украины в Германии Андрей Мельник: «Я обращаюсь к главе окружного управления Вальдек-Франкенберга, а также председателю наблюдательного совета EWF: господин ван дер Хорст, сейчас же вышвырните Стефана Шаллера, который помогает РФ в её агрессивных боевых действиях». По его словам, на Украине на него уже завели уголовное дело.