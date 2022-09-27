 

Турция грозится купить Су-35, которых у РФ осталось мало, если США откажут ей в F-16

27.09.2022, 1:30, Разное
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Турция предупредила США о готовности купить российские Су-35, если не сможет договориться с Вашингтоном о поставках F-16. Как пишет Military Watch, о приобретении российских истребителей Турция и РФ ведут переговоры с 2018 года, однако эксперты считают, что сегодня Анкарой движет скорее желание надавить на западных поставщиков, чем искренний интерес к самолёту. Впрочем, отмечает издание, возврат к F-16 отражает серьёзное понижение амбиций турецких ВВС — тогда как её соседи, наоборот, приобретают истребители более высокого класса.


AP

Анкара рассмотрит возможность приобретения российских истребителей Су-35С, если США откажутся поставлять ей современные F-16. Как пишет Military Watch, об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Если не будет F-16… Мы скажем, что у Турции есть альтернативы. И все они, включая Су-35, обсуждаются», — заявил он. 

Как напоминает портал, ранее попытки приобрести новые F-16 столкнулись с мощным противодействием США, причём отношения двух стран ухудшились после неудавшегося военного переворота в 2016 году, в котором многие обвинили Вашингтон. О приобретении Су-35 Турция и РФ ведут переговоры с 2018 года. Как сообщается, они вышли на финишную прямую ещё в октябре 2019 года, хотя многие сочли, что Анкарой движет скорее желание надавить на западных поставщиков, чем искренний интерес к самолёту.

Турецкие ВВС на сегодняшний день — крупнейший иностранный оператор F-16 и имеют на вооружении порядка 250 самолетов, однако их флот несовременен и использует устаревшие классы боеприпасов 1990-х годов и радары с механическим сканированием, уязвимые для помех. Интерес Турции к модернизированным F-16 возник после того, как Анкару исключили из программы разработки преемника пятого поколения, F-35, — в результате её парк истребителей лишился чёткого плана модернизации.

«Возврат к F-16 в эпоху, когда их закупают в основном клиенты с менее развитой экономикой и небольшим оборонным бюджетом, вплоть до негосударственных субъектов, отражает серьёзное понижение амбиций турецких ВВС — тогда как её соседи, наоборот, приобретают истребители более высокого класса», —  отмечает издание.


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