Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать 27 сентября

История праздника

Согласно преданию, в 325 или 326 году мать императора Константина

Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти христианские святыни. Благодаря ее трудам, были обретены Крест и Гроб Господень. При раскопках, однако, были найдены три креста и, чтобы определить, какой из них принадлежал Христу, каждый из крестов поочередно приложили к тяжелобольной женщине. После одного из них женщина исцелилась, поэтому именно его и воздвигли, то есть подняли, над толпой собравшихся людей.

Величайшую святыню истинного Креста Господня

прославили все присутствующие, а император Константин даже воздвиг в его честь храм

Воскресения Христова. Множество епископов со всех сторон Римском империи съехались на церемонию освещения храма. Благодаря им и распространилась традиция празднования Воздвижения Креста Господня.

Традиции и

приметы

Западный ветер 26 сентября принесет плохую погоду, а северный ветер – жаркое лето.

Утренние заморозки случатся к ранней зиме.

Если день будет теплый и ясный день, то зима придет поздно.

Резкое похолодание принесет раннюю весну.

Услышали курлыкающих журавлей – осень будет теплой.

Если на небе нет перелетных птиц, то зима придет суровая.

Молитвы сегодня имеют особую силу.

Также рекомендуется соблюдать пост, устраивать всенощное бдение и литургию в храмах. ;убираться в доме – избавите дом от негатива.

Хозяйкам рекомендуют готовить блюда из капусты – они принесут в дом достаток.

Что нельзя делать

26 сентября

Нельзя ходить на болото или в лес – нарветесь на змей.

Желательно не давать деньги в долг – понесете убытки.

Нельзя начинать новые дела – они не увенчаются успехом.

Нельзя ссориться, сквернословить, пить алкоголь и устраивать шумные праздники – день посвящен памяти христианской святыни, нужно проявить уважение.

Запрещено венчаться.