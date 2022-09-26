 

Львова-Белова рассказала о предложении скрывать имена нападающих на школы

26.09.2022, 23:20, Новости дня
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Необходима культура освещения нападений на школы, чтобы не подпитывать славу преступников, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Львова-Белова сообщила, что необходимо «решить много вопросов». «Почему так произошло в очередной раз? Вопрос, откуда оружие, почему человек с диагнозом шизофрения, который уже совершил два агрессивных прецедента, не проходит принудительное лечение», – приводит ее слова РИА «Новости».

Как сообщила Львова-Белова, нужна «культура освещения подобных событий для того, чтобы не подпитывать славу скулшутеров», ведь «это одна из важных составляющих того, что они делают». В частности, «есть даже предложения у коллег не называть имена», сказала она.

Львова-Белова подчеркнула важность конструктивной работы не только при выявлении деструктивных групп, но и при дальнейшей работе с ними. Она указала на значение «передачи информации силовым структурам» о лицах, находящихся на лечении или «на учете в таком агрессивном состоянии», при котором существует риск «причинить угрозу жизни и здоровью, людям, обществу».

Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии. Погибли 11 детей и шесть взрослых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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