 

США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы

26.09.2022, 23:20, Новости дня
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Вашингтон и его союзники готовы создать для РФ «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что это территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и сообщила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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