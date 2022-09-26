Мнение: Маски и заборы

Очередной дикий расстрел в школе, на этот раз в Ижевске, показал со всей наглядностью, что никакие “меры безопасности”, которые власти клянутся принять всякий раз после каждого такого теракта, на деле не работают от слова “совсем”. Очередной школьный стрелок спокойно зашел, убил охранника, а потом еще долго ходил по школе, стреляя куда ему вздумается. Пока называют 13 убитых детей и 4 взрослых, но возможно, что будет еще больше.

А ведь у нас мало того, что при входе в каждой школе теперь сидит охранник – еще и сами школьные здания по всей стране обнесены заборами, кое-где – в человеческий рост, разве что без колючей проволоки и пропущенного через нее электрического тока… И что? И ничего.

Заборами стали по всей стране обносить школы после трагедии Беслана, в 2004 году. Просто как подорванные, по всей стране. Хотя уже тогда немногим остававшимся в здравом уме экспертам и просто нормальным людям было неясно – зачем? Какие заборы?? Чего ради? Их что, кто-то собирается оборонять по периметру? От террористов?! Но решение, похоже, было принято в каких-то самых высочайших кабинетах, образовательное начальство билось в припадке административного зуда: построим! Заборы! Пусть школы хотя бы на вид будут похожи на крепости!

Что-то эти бесконечные школьные заборы напоминают. Конечно же – маски! Требования повсеместного ношения масок – “от смертоносного вируса”, как и повсеместные заборы – “от смертоносных террористов”, при том, что на самом деле ни то, ни другое не защищает от того, против чего якобы направлено: люди в масках прекрасно заражаются, а школы с заборами (и с охранниками) с периодичностью раз в год становятся жертвами очередных стрелков-маньяков.

Страна симулякров: все изображают, будто решают проблемы, в то время как господствует общий расслабон и равнодушное “пусть всё идет как идёт, нет смысла дёргаться”.

А сейчас еще поток “мобиков” хлынет на Украину, потом (поредевший) обратно – и с оружием, включая автоматическое (а не переделанные газовые пистолеты) – которое будет везде, как всегда бывает в послевоенных странах. Страна и так была сильно не в порядке в психическом плане (вспомним предыдущий казанский расстрел) – а теперь всё, боюсь, будет повторяться в тройном размере.