 

Мнение: Маски и заборы

26.09.2022, 23:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Очередной дикий расстрел в школе, на этот раз в Ижевске, показал со всей наглядностью, что никакие “меры безопасности”, которые власти клянутся принять всякий раз после каждого такого теракта, на деле не работают от слова “совсем”. Очередной школьный стрелок спокойно зашел, убил охранника, а потом еще долго ходил по школе, стреляя куда ему вздумается. Пока называют 13 убитых детей и 4 взрослых, но возможно, что будет еще больше.

А ведь у нас мало того, что при входе в каждой школе теперь сидит охранник – еще и сами школьные здания по всей стране обнесены заборами, кое-где – в человеческий рост, разве что без колючей проволоки и пропущенного через нее электрического тока… И что? И ничего.

Заборами стали по всей стране обносить школы после трагедии Беслана, в 2004 году. Просто как подорванные, по всей стране. Хотя уже тогда немногим остававшимся в здравом уме экспертам и просто нормальным людям было неясно – зачем? Какие заборы?? Чего ради? Их что, кто-то собирается оборонять по периметру? От террористов?! Но решение, похоже, было принято в каких-то самых высочайших кабинетах, образовательное начальство билось в припадке административного зуда: построим! Заборы! Пусть школы хотя бы на вид будут похожи на крепости!

Что-то эти бесконечные школьные заборы напоминают. Конечно же – маски! Требования повсеместного ношения масок – “от смертоносного вируса”, как и повсеместные заборы – “от смертоносных террористов”, при том, что на самом деле ни то, ни другое не защищает от того, против чего якобы направлено: люди в масках прекрасно заражаются, а школы с заборами (и с охранниками) с периодичностью раз в год становятся жертвами очередных стрелков-маньяков.

Страна симулякров: все изображают, будто решают проблемы, в то время как господствует общий расслабон и равнодушное “пусть всё идет как идёт, нет смысла дёргаться”.

А сейчас еще поток “мобиков” хлынет на Украину, потом (поредевший) обратно – и с оружием, включая автоматическое (а не переделанные газовые пистолеты) – которое будет везде, как всегда бывает в послевоенных странах. Страна и так была сильно не в порядке в психическом плане (вспомним предыдущий казанский расстрел) – а теперь всё, боюсь, будет повторяться в тройном размере.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08.22 / Я вам покажу, откуда готовилось падение

07.09.22 / Скидки в новостройках Москвы достигают 20 процентов

21.02.22 / В Твери откроется детский тематический парк блатной культуры

02.04.22 / Мнение: Зеленский: Не забывайте роль украинских евреев в ограблении Палестины

06.01.21 / По мере того, как растет понимание масштабов российского кибервторжения, растет и тревога

10.09.21 / Решайте проблемы по мере их возникновения: как сохранить искру в отношениях, несмотря на сложную жизнь с маленькими детьми

18.08.20 / Для борьбы с коронавирусом “Россия производит вакцину, а Индия назойливо предлагает дурацкие аюрведические снадобья”

20.07.22 / Григорий Константинопольский снимет музыкальную комедию “Клипмейкеры”

05.03.22 / Кожа шелковая, как после купания в море: пилинг с морской солью и оливковым маслом

30.08.21 / Придется снять розовые очки: трудности, которые надо пережить в начале отношений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика