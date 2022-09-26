 

Мнение: Северный поток-2

26.09.2022, 22:25, Разное
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Давление упало в обеих трубах Северного потока-2. Причины пока неизвестны. На последние сто километров, похоже, гастарбайтеров подрядили.

Ранее сообщалось о критическом падении давления в одной трубе в районе датского острова Борнхольм. Наиболее вероятной причиной является дефект трубы или шва, который повлек за собой утечку газа. Однако теперь вариантов может быть больше, вплоть до диверсии. Две разные трубы от двух разных, но однотипных дефектов одновременно из строя обычно не выходят.

Источник: Эль Мюрид


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