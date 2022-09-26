Загранвойска

Репортаж из автобуса, едущего в Казахстан.

Шесть дней назад, 21 сентября 2022 года, президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. И началась новая волна эмиграции. До этого, с 24 февраля по 22 августа, только в Европейский союз, по данным агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, уехали 998 085 россиян, количество уехавших в Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан уже к маю исчислялось десятками тысяч человек, а в Армению и Казахстан — сотнями тысяч. Как россияне уезжают в другие страны, что говорят, как проходят границу и о чем спрашивают сотрудники погранслужбы — в материале «Новой газеты».

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— Вот эти листы нужно заполнить: фамилия, имя, номер паспорта, цель выезда, — кричит, стоя среди салона, водитель автобуса Екатеринбург–Костанай. — Кто последний заполнит — принесет их мне.

Протягивает высокому парню лет двадцати пяти планшет А4 с двумя пожелтевшими разлинованными листами бумаги.

— А это зачем вообще? — раздается вопрос с задних кресел.

— Да в армию вас сдавать будем! Вон военком уже подъехал, — смеется водитель.

Таким спросом автобусы из столицы Урала в Казахстан не пользовались, кажется, никогда. Билеты забронированы на три-пять дней вперед, и если вдруг кто-то свой билет сдает, можно не сомневаться — уже через минуту он будет выкуплен.

Из 54 пассажиров 52 — мужчины. Преимущественно 20–35 лет на вид. Разные: и хорошо одетые, аккуратно стриженные «хипстеры», и совсем простые, едва ли не сельские мальчики.

— Даже весной мы ездили полупустые, — говорит мне водитель. — А со среды (с 21 сентября) — каждый день полная загрузка.

Читаю цели выезда, указанные пассажирами: туризм, туризм, туризм. Редко когда бескрайние степи Костанайской и Акмолинской областей, восточный берег Каспия и горы в Алматы так манили отдыхающих из России.

Николаю 25 лет. Он говорит, что принял решение отдохнуть в Казахстане вечером 21 сентября.

— Поехал, потому что переживаю за свою безопасность. Не уверен, что не окажусь в окопе на востоке Украины. И переживаю за близких: каково будет им, если меня отправят на [спецоперацию]?

В военном билете Николая указано, что он ограниченно годен к службе в армии (категория «В»). Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что мобилизовать будут только тех, кто уже отслужил, имеет боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность: артиллеристов, стрелков, снайперов. Но Николай на слова министра не надеется.

— Родственники мое решение уехать одобрили. Не было такого, чтоб говорили: «Ты что? Нужно Родину защищать». Хотя когда в феврале началось, отец хотел отправиться в Донбасс. Но в итоге все-таки остался дома и с моим отъездом спорить не стал. На работе тоже отнеслись нормально: мой начальник из Донецка, в 2014 году еще там жил — все понимает. Мы договорились, что я буду месяц работать удаленно, а дальше — посмотрим по обстановке: если будут и вторая, и третья волны мобилизации, если будут забирать вообще всех — останусь здесь.

— Не боишься уголовного преследования [за неявку в военкомат]?

— Я повестки не получал и никакого преступления не совершаю.

***

На стоянке на границе Свердловской и Челябинской областей пьем кофе с токарем Валентином, работающим на одном из уральских машиностроительных заводов. Он сорвался в Казахстан в свой выходной. Валентин — один из самых возрастных пассажиров автобуса — 44 года. Уехал, никого не предупредив, как отреагирует начальство — не знает, но потерять работу готов.

— До среды мы все смотрели на происходящее, как на кино, — рассказывает он. — И везде же был успех: тут город «освободили», там поселок, тут уничтожены тысячи «нацистов». А в день мобилизации нам Шойгу говорит: «У украинцев убито 60 тысяч человек, а у нас — всего 5000».

Валентин едет с небольшой суммой — на руках у него всего 40 000 рублей. Но, говорит, надеется подрабатывать в Казахстане: «Я и ремонты делать умею, и в строительстве понимаю. Человек с руками нигде не пропадет».

— А вы изначально-то к спецоперации как относились? — спрашиваю я.

— Да нормально я относился. Вроде и должны мы с Украиной быть заодно. А сейчас думаю: блин, до февраля все вроде хорошо жили — и мы, и они. Чего дернуло-то?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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