 

Мнение: Три звезды на груди у него…

26.09.2022, 21:40, Разное
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Полторы недели назад недоумевал, почему у Евгения Пригожина только две звезды Героя, почему нет звезды Героя ЛНР.  Видимо, в ЛНР поняли, что совершили ошибку и исправили оплошность. И тоже озвездили основателя и владельца ЧВК «Вагнера. Теперь у Пригожина три геройских звезды.

К слову, теперь Пригожина можно почти официально называть создателем и хозяином ЧВК Вагнера. Сам признался.

Между тем,  закона о ЧВК, о разработке котрого я не раз писал, в России как не было, так и нет. И частные военные компании в России до сих пор не легализованы.

Источник: Ирек Муртазин


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