Мнение: Три звезды на груди у него…

Полторы недели назад недоумевал, почему у Евгения Пригожина только две звезды Героя, почему нет звезды Героя ЛНР. Видимо, в ЛНР поняли, что совершили ошибку и исправили оплошность. И тоже озвездили основателя и владельца ЧВК «Вагнера. Теперь у Пригожина три геройских звезды.

К слову, теперь Пригожина можно почти официально называть создателем и хозяином ЧВК Вагнера. Сам признался.

Между тем, закона о ЧВК, о разработке котрого я не раз писал, в России как не было, так и нет. И частные военные компании в России до сих пор не легализованы.

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