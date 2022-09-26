Мнение: О самых адских санкциях-шманкциях… Каков эффект?



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Как все уже, наверное, успели забыть, самые «адские» санкции, вплоть до полной блокировки всего и вся, сулили России «наши американские партнёры». Которые подтянули к этому делу и своих европейских сателлитов. Ужасы тогда рисовались всяческие…

Сейчас, полгода спустя, уместно посмотреть, во что этот «ад» вылился для простого обывателя.

О, российскому — стало «плохо». Модные бутики европейских брендов дружно потянулись на выход. Сначала — «на время», теперь — «с вещами». Мол, невозможно стало вести business as usual с такими варварами, в такой варварской стране. А тем более, платить #налоги тому Режиму™, который на них выпускает новые бомбы и ракеты.

Чему несказанно обрадовались их турецкие и… американские конкуренты.

Бутики модных брендов родом из #США продолжают торговать, как ни в чём не бывало. И спонсировать своими налогами тот самый Режим™. Все эти Polo, USPA и прочие DKNY — работают as usual.

Издержки же несут в первую очередь европейские налогоплательщики, столкнувшиеся с «санкционной инфляцией». И вообще европейский средний класс.

В общем, американцы — великие мастера загребать жар чужими руками. За счёт «союзников».

Китайцы у них этому же научатся?

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