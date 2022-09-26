Чего оправдываешься? – Личное мнение
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Небольшой рэппер Тимати вдруг объявил сегодня, что из Москвы уезжать не собирается.
Если нужно, то он — тут.
Фото: Соцсети
Всё это пришлось говорить Тимурке, потому что многие решили, что он выехал из страны.
Совершенно понятно, что Тимур молодец. Ходит везде с охраной и ничего не боится.
По большому счёту, никому дела нет, где сейчас Тимурка. Для чего оправдывается, тоже совершенно непонятно.
У Тимура красивая причёска. Сам весь модный. Что поёт он, правда, я давно не слышала, зато все его знают, как завидного жениха.
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Источник: Лена Миро
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