 

Чего оправдываешься? – Личное мнение

26.09.2022, 21:35, Разное
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Небольшой рэппер Тимати вдруг объявил сегодня, что из Москвы уезжать не собирается.

Если нужно, то он — тут.


Фото: Соцсети

Всё это пришлось говорить Тимурке, потому что многие решили, что он выехал из страны.

Совершенно понятно, что Тимур молодец. Ходит везде с охраной и ничего не боится.

По большому счёту, никому дела нет, где сейчас Тимурка. Для чего оправдывается, тоже совершенно непонятно.

У Тимура красивая причёска. Сам весь модный. Что поёт он, правда, я давно не слышала, зато все его знают, как завидного жениха.

Источник: Лена Миро


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