Мнение: Разъединение Германии, энергетический раскол и падение немецкой экономики

1. Неблагодарная Германия, в числе прочих западных стран, заявила, что не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. То есть, немецкие власти заранее заявили, что не признают воссоединение (частичное) русского народа. В связи с этим звучат призывы отозвать наше признание воссоединения немецкого народа в 1990 году (ссылка).



И действительно, в 1990-м году Федеративная Республика Германия (ФРГ) безо всяких референдумов просто взяла и поглотила независимую Германскую Демократическую Республику (ГДР). Весьма сомнительный в плане легитимности акт, крайне далёкий от принципов демократии и по по букве, и по духу.

Быстрое и бескровное объединение немцев стало возможно благодаря полной поддержке этого процесса со стороны Советского Союза. Как мы теперь видим, спасибо за это немецкие власти готовы сказать недавно почившему Михаилу Горбачёву, но не России в целом. Русским Берлин ответил чёрной неблагодарностью, нам в праве на воссоединение лицемерно отказывают. Похоже Михаил Сергеевич совершил большую ошибку, согласившись вывести наши войска в ГДР и поддержать создание единой Германии.

Кстати, немалая часть немцев по сей день сочувствует России — что, впрочем, не означает, что они хотят отделиться от ФРГ.

2. Раскол в Германии намечается пока что скорее по линии север-юг, чем запад-восток. Северные регионы германии не хотят помогать южным, они хотят оставить дешёвую электроэнергию у себя (ссылка):



Три северных региона Германии выступили за создание на их территории льготных ценовых зон для оплаты электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

Министры экономики и энергетики земель Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония заявили, что их регионы производят для всей страны возобновляемые источники энергии и им требуется назначить льготные цены на электричество.

В дело также вмешались немецкие межрегиональные конфликты. «Более 15 лет правительство земли Бавария (…) саботировало расширение электросетей и ветроэнергетики. Просто невозможно объяснить жителям севера, почему они должны платить за это», — заявил Тобиас Гольдшмидт, министр энергетики Шлезвиг-Гольштейна.

Удалённые от моря южные регионы Германии отказались в прошлом тратить слишком много денег на зелёную энергетику. Ведь имеются в виду в первую очередь ветряки, которыми заставлена вся северная Германия. Однако там более менее постоянно дуют ветры с Северного моря, а вот на юге ветроэнергетика куда менее выгодна.

Таким образом, в российском газе в большей мере заинтересованы южные регионы Германии. Северные же также рассчитывают заработать на строительстве и обслуживании терминалов по приёму сжиженного газа (СПГ), поэтому лоббисты этих терминалов выступают против российского трубопроводного газа.

Однако и на севере Германии у России есть союзники. Накануне там прошёл митинг в поддержку запуска «Северного потока-2». К этому призывают жители коммуны Лубмин, где газопровод вылезает на сушу из Балтийского моря (ссылка). Очевидно, местные жители ведут борьбу за сохранение своих рабочих мест.

3. Прогнозы по экономике ФРГ мрачные. Наступающий экономический кризис уже назвали худшим с того самого 1949 года, когда Германия разделилась (ссылка):

Экономика Германии погружается в худший за 73 года шок. Об этом пишет газета The Telegraph.

Это связано с взлетевшими ценами на газ, заявили авторы материала. В издании рассказали, что оплата счетов за электроэнергию для предприятий повысилась на 139 процентов. Резкий рост инфляции создает угрозу немецкой экономике, которая на сегодняшний день уже может находиться в рецессии, говорится в публикации.

В статье также отмечается увеличение цен на продукты в супермаркетах. Так, стоимость сливочного масла выросла на три четверти, а растительные масла подорожали наполовину, приводит пример издание.

Немецкий ЦБ сообщает, что спад ВВП в следующем году практически неизбежен (ссылка):

По данным ЦБ, экономика ФРГ, вероятнее всего, сократится, даже если удастся избежать прямого нормирования газа. Это будет обусловлено тем, что компании страны начали снижать или даже приостанавливать производство.

При этом на сегодняшний день регулятор не видит причин для пересмотра ранее опубликованного «негативного» сценария развития энергетического кризиса в стране. Изначально предполагалось, что ведущая экономика Европейского союза сократится на 3,2 процента в следующем году.

Олаф Шольц уже предупредил немцев, что дальше будет хуже, снижения цен на базовые блага им ожидать не следует: «Следующий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к подъему цен на продовольствие» (ссылка). Если Шольц прав и энергия не подешевеет, то, конечно, ни о каком росте ВВП в Германии говорить не приходится.

Напомню, для сравнения, что в России в следующем году ожидается снижение ВВП в пределах одного процента (ссылка).