Ученые: здоровое питание не всегда защищает от ожирения

Научные сотрудники Института ван Аделя провели исследование, в ходе которого обнаружили, что наследственность и продукты питания не всегда влияют на развитие ожирения.

Авторы проанализировали информацию о состоянии здоровья и питании более 150 пар близнецов. Также специалисты провели эксперименты с лабораторными грызунами, которые получали одинаковую пищу и были генетически идентичными.

Результаты исследовательской работы продемонстрировали, что только в 50 процентах случаев на риск ожирения влияли наследственность и образ жизни. Стало известно, что в остальных случаях ожирение развивалось из-за определенных наборов генов и других внешних факторов.