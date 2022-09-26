 

Ученые: здоровое питание не всегда защищает от ожирения

26.09.2022, 21:15, Разное
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Научные сотрудники Института ван Аделя провели исследование, в ходе которого обнаружили, что наследственность и продукты питания не всегда влияют на развитие ожирения.

Авторы проанализировали информацию о состоянии здоровья и питании более 150 пар близнецов. Также специалисты провели эксперименты с лабораторными грызунами, которые получали одинаковую пищу и были генетически идентичными.

Результаты исследовательской работы продемонстрировали, что только в 50 процентах случаев на риск ожирения влияли наследственность и образ жизни. Стало известно, что в остальных случаях ожирение развивалось из-за определенных наборов генов и других внешних факторов.


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