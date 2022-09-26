 

«Система работает прекрасно»: Сивков оценил итоги службы генерала Булгакова на посту замминистра

26.09.2022, 21:15, Разное
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Сообщение об отставке командующего тылом российской армии генерала Булгакова связано с его переходом на более ответственный пост. Такое мнение высказал военный аналитик Константин Сивков.

По его мнению, заявление Минобороны об отставке Дмитрия Булгакова, который отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил, которое появилось в субботу, прямо указывает на это.

«Уверен, что генерал ушел на повышение. Он талантливый опытный лидер, РФ сейчас нуждается в таких людях. Может быть, пойдет в какое-то совершенно новое управление, может быть, решил заняться здоровьем. 14 лет труда могут подкосить каждого», — считает эксперт.

Аналитик отметил, что за годы работы Булгакова на должности командующего тыловым обеспечением армии, ему удалось преодолеть разруху, которая царила в ведомстве после катастрофических реформ начала 2000-х годов.

«Я могу сказать лишь одно: испытываю к Булгакову глубочайшее уважение. Он добился невероятных результатов. Не стоит забывать, что генерал принял дела в департаменте после Сердюкова, когда в армии царила разруха. За 14 лет Дмитрий Витальевич восстановил эту огромную тыловую машину, которая теперь работает как часы. Вспомнить хотя бы конфликт в Сирии: войска не имели никаких проблем со снабжением», — указал он.

Сивков отдельно отметил, что доверять слухам и домыслам, связанным с освобождением генерала Булгакова от занимаемой должности, не стоит. Единственный факт, который является неопровержимым в данной ситуации — это четкая работа тыловых служб, которая сложилась при Булгакове.

«Говорить об отставке или увольнении Булгакова за какие-то просчеты, не стоит. Завистники и недоброжелатели всегда распространяют слухи, не нужно обращать на них внимания. Само по себе назначение другого человека на должность куратора тыла говорит об одном — система работает прекрасно благодаря Дмитрию Витальевичу», — заключил он.


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