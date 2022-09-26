 

Пригожин рассказал о планах Смольного и ЗакСа отказаться увековечивать память Дугиной в Петербурге

26.09.2022, 21:00, Разное
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“Об увековечивании памяти Дарьи Дугиной – ни слуху, ни духу. Товарищ Бельский, который, кстати, насколько я понимаю, также должен попасть под мобилизацию, по имеющейся информации, по просьбе того же губернатора Александра Беглова, готовит отказ по этому поводу”, – отметил Пригожин.

Дарья Дугина погибла 20 августа в ходе теракта в подмосковном Одинцове – автомобиль, в котором она возвращалась с фестиваля “Традиция”, был взорван. Президент России наградил ее Орденом Мужества посмертно. Евгений Пригожин направил обращение в петербургский парламент, предложив увековечить память философа – “истинного патриота России, который сражался за ее интересы”, в Петербурге, назвав одну из улиц в ее честь. В обращении подчеркивалось, что депутатам необходимо проработать вопрос изменения существующих правил, которые подразумевают возможность присвоить имя объекту улично-дорожной сети Петербурга не ранее, чем спустя 20 лет после смерти награжденного.


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