 

Кейт Бланшетт, Тони Гаррн, Оливия Палермо и другие на премии в рамках Недели моды в Милане

26.09.2022, 20:20, Разное
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В воскресенье вечером гости Недели моды в Милане собрались в одном пространстве, чтобы стать свидетелями шестой ежегодной экологически важной премии Green Carpet Fashion Awards, учрежденную CNMI, Национальной палатой итальянской моды и компанией Eco-Age Ливии Ферт. Президент Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров одежд Рубана Хук была удостоена награды в области прав человека. Также были награждены представители модной индустрии за их приверженность устойчивому развитию.

Звездные гости этим вечером надели творения дизайнеров-номинантов в качестве поддержки. Так, Росс де Пальма была в Valentino, Кейт Бланшетт – в Armani, Грейс Элизабет – в Alberta Ferretti, Адут Акеч – в Max Mara, Тейлор Хилл – в Etro, Изабели Фонтана – в Ermanno Scervino, а Тони Гаррн – в Philosophy di Lorenzo Serafini.


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