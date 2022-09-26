Необычная роль Бурунова и Крыжовников у руля: 5 причин смотреть сериал “Нина”

3 октября на ТНТ выходит комедийный сериал “Нина” от шоураннера Жоры Крыжовникова. Это история про женщину, которая вынуждена начать новую жизнь после того, как ее муж решает развестись. Ситуацию осложняет еще и тот факт, что Нине приходится держать под крылом трех своих детей и двух бывших супругов.

Шоураннер – Жора Крыжовников

Режиссер, сценарист и продюсер Жора Крыжовников давно зарекомендовал себя как мастер создания качественной комедии. Можно вспомнить огромное количество фильмов и сериалов, к которым он приложил руку, но для идеальной презентации, пожалуй, хватит и двух частей культового народного хита “Горько”. “Нина”, конечно, значительно отличается по тональности, но при этом сохраняет идеальный баланс комедии и драмы.

Жора Крыжовников – это гарант качества, потому что ему я доверяю безоговорочно, его вкусу и таланту. У него есть четкий вектор, которого он придерживается. Мне кажется, его творческий гимн – “через смех к слезам”, который мне тоже очень близок, – описывает подход Крыжовникова Сергей Бурунов.

В “Нине” есть все, за что зрители любят Крыжовникова: необычная, но при этом реальная история, яркие и характерные персонажи, выверенные и очень смешные диалоги. Каждый зритель сможет почерпнуть из этой истории что-то свое: от семейных ценностей до личностной перестройки.

Нина – не супергероиня, а обычная женщин, которая не боится своих слабостей

При первом знакомстве с любым проектом так или иначе обращаешь внимание на центрального персонажа. В случае с “Ниной”, которую сыграла Виктория Исакова, – особенно, потому что именем героини сериал и назван. Бэкграунд у главной героини таков, что зритель вправе ожидать очередную историю про сильную и независимую женщину, которая героически тянет на себе всех и вся. А как иначе, если “на шее” Нины по сути остаются не только трое детей, но и двое бывших мужей после того, как супруг нынешний находит себе новую любовь.

Но Нина другая. Она не боится признать собственную слабость, и в этом как раз заключается сила героини. Она не стесняется признать, что ей страшно, тяжело и больно, но при этом принимает новые вызовы, которые ставит перед ней судьба. И на первый взгляд сложно сказать, к чему Нину приведет ее дорога приключений.

Мощный каст и самая необычная роль Бурунова

В сериале собран мощнейших актерский состав, и наблюдать за работой каждого члена команды – сплошное удовольствие. Сергей Бурунов в самой необычной для себя роли “на высоких вибрациях” играет эксцентричного профессора – в лучших традициях советских мэтров вроде Владимира Этуша или Леонида Куравлева. Сергей Лавыгин удивительно точно отыгрывает метания вечно ищущего выгоду горе-бизнесмена, Андрей Бурковский противопоставляет двум активным бывшим мужьям Нины нордический характер своего персонажа сдержанной актерской игрой в стиле Райана Гослинга: Косте не нужно много говорить, чтобы быть убедительным в своих чувствах и эмоциях. А Виктория Исакова в роли главной героини привносит лирическое настроение в общее комедийное действо своей органикой драматической актрисы.

Авторы в главных ролях изначально видели как раз тех актеров, которые в итоге и сыграли в сериале. И тот факт, что каждый из артистов принял для себя этот вызов, говорит о том, что они поверили в проект, найдя в нем для себя интересные актерские задачи.

Во-первых, мне очень льстит, что Жора Крыжовников писал эту роль под меня. Видимо, он меня очень хорошо знает как артиста, это приятно очень. Во-вторых, всегда есть какие-то моменты для внутреннего преодоления, потому что образ надо нащупать, понять логику поступков персонажа: где у него болевые точки, как он на что реагирует. Мне кажется, мы все это сделали под четким руководством Жоры Крыжовникова, и получился очень интересный человек, – признается Сергей Бурунов.

Многослойная история для разной аудитории

“Нина” – это не только женская история, как можно подумать. Да, сериал подключает зрителя к главной героине на сто процентов за счет того, что повествование крутится вокруг нее, и в конце каждого эпизода Нина драматично смотрит в камеру, словно ломая четвертую стену и обращаясь к зрителю напрямую. При этом “Нина” – это в первую очередь универсальная общечеловеческая история о том, как строить свою жизнь заново.

Кроме того, в галерее образов сериала есть и дети главной героини – персонажи, линии которых в общей канве повествования так же важны, как и истории взрослых. Проблемы взросления, самоидентификации и сепарации – еще одна важная составляющая истории, которая интересна и более младшей аудитории. “Нина” – это настолько многослойный пирог, что каждый может в нем найти кусочек для себя.

Региональный колорит

В последние несколько лет в российском кино прослеживается явно тенденция на региональный оттенок, который позволяет фильмам и сериалам быть ближе к аудитории. Москва и Санкт-Петербург – уже давно не единственные точки на карте России, где могут разворачиваться интересные сюжеты. Именно поэтому история из сериала “ЮЗЗЗ”, например, происходит в Ростове-на-Дону, а центром повествования “Нины” становится Нижний Новгород.

Нижний мы уже видели на экранах в “Жмурках”, “На игре”, “Методе” и “Я худею”. Теперь он станет важным моментом для создания антуража в сериале “Нина”. Зрители не только увидят заявочные планы города, но и услышат реальные названия нескольких городских локаций.

Комедийный сериал “Нина” – с 3 октября в 20:00 на ТНТ.