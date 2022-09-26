Бывшие курильщики могут избежать болезней благодаря здоровому образу жизни

Поддержание здорового образа жизни после отказа от курения может помочь избежать развития многих опасных заболеваний. К такому выводу пришли ученые в ходе недавней исследовательской работы, результаты которой опубликованы в свежем издании журнала JAMA Network Open.

Был проведен эксперимент, в процессе которого участвовало более 150 тысяч человек, отказавшихся от курения табачных изделий. В течение 19 лет ученые наблюдали за добровольцами.

Стало известно, что 86 тысяч человек, которые не придерживались здорового образа жизни, умерли. А его приверженцы отличались более низким риском летального исхода от заболеваний, связанных с курением.