 

Бывшие курильщики могут избежать болезней благодаря здоровому образу жизни

26.09.2022, 19:50, Разное
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Поддержание здорового образа жизни после отказа от курения может помочь избежать развития многих опасных заболеваний. К такому выводу пришли ученые в ходе недавней исследовательской работы, результаты которой опубликованы в свежем издании журнала JAMA Network Open.

Был проведен эксперимент, в процессе которого участвовало более 150 тысяч человек, отказавшихся от курения табачных изделий. В течение 19 лет ученые наблюдали за добровольцами.

Стало известно, что 86 тысяч человек, которые не придерживались здорового образа жизни, умерли. А его приверженцы отличались более низким риском летального исхода от заболеваний, связанных с курением.


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