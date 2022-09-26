Володин встретился с Алиевым и руководством парламента Азербайджана

В ходе встречи с президентом Азербайджана Володин отметил, что отношения между Москвой и Баку успешно развиваются благодаря главам государств. Парламентам двух стран нужно работать над законодательным обеспечением реализации Декларации о союзническом взаимодействии, подчеркнул спикер.

В свою очередь Алиев выразил надежду, что продолжение межпарламентского диалога двух стран продолжится, в том числе на международных площадках.

На встрече с Гафаровой Володин обсудил развитие двусторонних отношений, торговли, образования и вопросы межкультурной коммуникации.

Глава Милли Меджлиса отметила, что РФ является одним из основных экономических партнеров Азербайджана. Спикеры обратили внимание на рост товарооборота двух стран в 2022 году до 1,67 миллиарда долларов.

Председатель ГД напомнил, что итогом подписанной Декларации о союзническом взаимодействии стали восемь дорожных карт. Они нуждаются в законодательном сопровождении, заявил спикер.

“Будет правильным, если наши профильные комитеты начнут отрабатывать эти направления, чтобы мы внесли вклад в эту работу”, – сказал Володин.

Также он затронул вопрос положения русского языка в Азербайджане. В республике 347 школ ведут обучение на русском, уточнил политик.

Кроме того, ведется разговор о создании в Азербайджане школы в соответствии с российскими образовательными стандартами и открытии в республики филиалов вузов РФ. Это сделает отношения двух стран крепче, уверен Володин.