Оказывается, эмоции не мешают, а помогают принимать правильные решения: как использовать чувства правильно

Когда мы сталкиваемся с трудными ситуациями, мы обычно испытываем тяжелые и сложные эмоции. Многих из нас это нервирует, поэтому мы пытаемся быстрее покончить с принятием решения, и это часто приводит к фатальным ошибкам. Но есть одно четырехступенчатое упражнение, которое позволяет нам делать правильный выбор при помощи эмоций.

Определите решение, которое вам нужно принять

Когда мы пытаемся решить сложную проблему, нам часто приходится разбираться с большим количеством противоречивой информации — в дополнение к нашим чувствам. Итак, первое, что нужно сделать, – это определить, какое решение вам необходимо принять.

Допустим, вы создали технологию улучшения слуха, защитив докторскую диссертацию. И теперь вы генеральный директор стартапа в области нейробиологии, но у вас нет опыта работы в бизнесе. Вам предстоит принять ряд важных бизнес-решений: как лучше всего использовать деньги для продвижения своего продукта на рынок? Сколько разумно потратить на разработку и тестирование минимально жизнеспособного продукта?

Ваши спонсоры хотят, чтобы вы завершили свои клинические испытания и создали продукт для тестирования в рамках пилотной программы. Вы хотите поступить правильно со своими инвесторами и уложиться в краткие сроки. Некоторые ваши инвесторы уговаривают вас найти бизнес-партнера. Ваше решение заключается в том, следует ли вам нанять соучредителя с опытом работы в бизнесе, который поможет вам решить эти проблемы.

Определите, как вы относитесь к решению, которое должны принять

Подумайте о своих эмоциях, когда вы обдумываете принятие важного решения. Какую доминирующую эмоцию вы испытываете? Это страх, беспокойство, волнение от предстоящей возможности? Основаны ли ваши чувства на предыдущем опыте или других источниках информации? Осознание может помочь создать небольшое пространство между вашими эмоциями и действиями.

Вернемся к вышеописанному примеру. Вы глубоко верите в свой продукт и хотите, чтобы эта замечательная технология помогала людям во всем мире. Но вы чувствуете себя «застрявшими», вы не знаете, как принять решение из-за тревоги и нерешительности в отношении других заинтересованных сторон. Советы от инвесторов и консультантов противоречивы. Некоторые настаивают на том, чтобы привлечь делового партнера, а другие хотят, чтобы вы все сделали сами.

Вам нужно осознать, что вы вовсе не «застряли». Вы — единственный, кто принимает решение. Вы чувствуете сопротивление, но это нормально. Это не эмоция, а скорее психологическая реакция. Уточнение откроет вам глаза и поможет лучше исследовать то, что беспокоит вас.

Визуализируйте свой успех и свои ощущения

Представьте, что вы приняли удачное решение. Как вы себя сейчас чувствуете? Испытываете ли вы чувство выполненного долга или облегчение? Есть ли у вас более четкое направление на будущее? Вы продвинулись в своей карьере или, возможно, укрепили ваши отношения? Поймите, что вы справитесь лучше, если примете решение сами. Вам не нужно разделять право собственности на видение, о котором вы мечтали и над которым трудились столько лет.

Опыт эмоциональной подготовки поможет вам осознать, что в каждой ситуации есть выход, только нужно его вовремя заметить. Мы думаем, что у нас нет времени вкладываться в процесс принятия решений, и мы определенно не хотим зацикливаться на эмоциональном дискомфорте, таком как тревога и разочарование, которые вызывают их. Может показаться, что проще доверить сложные решения нашему мозгу, а эмоции отбросить, но это неверно.

Чтобы увидеть суть проблемы и принять верное решение, нужно проделать тяжелую работу, замедлиться, признать свои эмоции. Эмоциональное закрепление поможет вам назвать свои эмоции и вытерпеть их, вместо того, чтобы убегать от них. Только тогда вы сможете лучше определить и принять реальное решение, которое поможет вам двигаться в свое будущее с ясностью и уверенностью.