 

Мнение: Митинги в Дагестане

26.09.2022, 19:03, Разное
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Насчет митингов в Дагестане. Что-то мне это всё напоминает… Ах, ну да: когда в 2015 году Ротенберг вводил свою систему “Платон” против дальнобойщиков (тогда еще это слово понималось в сугубо мирном значении), то самые большие волнения были как раз в Дагестане. Про них тоже тогда много писали, брали интервью, интеллигенция потирала руки “Ну вот! Началось!” – но потом всё довольно быстро сдулось, а система Платон работает, как я понимаю, до сих пор.

В принципе, периферийные волнения системе вполне по силам, и ожидать, что Якутия да Дагестан “раскачают режим”, я думаю, не стоит.

Источник: Размышления вольного социолога


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