 

44-летняя Ольга Орлова рассказала, как протекает ее вторая беременность

26.09.2022, 18:55, Разное
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Спустя всего несколько дней после того, как Ольга Орлова официально объявила, что ждет второго ребенка, певица решила устроить для подписчиков игру в формате вопрос-ответ и подробнее рассказать о своем самочувствии и реакции родственников на радостную новость. Отвечая поклонникам, Ольга подчеркнула, что сейчас проходит экватор беременности. По словам звезды, поначалу ей было тяжело, но сейчас ее состояние пришло в норму.

Первые два месяца было тяжеловато, — написала она. — Сейчас все неплохо. Но я не нытик по натуре, поэтому я в порядке. С первой беременностью не сравнить, там было совсем “не айс”.

Ольга отметила, что успела набрать вес, однако не поменяла вкусовые привычки.

Никаких особых предпочтений в еде не нарисовалось. Набрала уже 5-6 килограмм.

Также певица продолжает ездить за рулем и работать.

Честно говоря, ничего не изменилось. Я делаю все то же самое, что и до… Работа, руль, дом, жизнь. Все как обычно.

Ольга с супругом

Объясняя фанатам, как они с супругом решились на позднюю беременность, Ольга подчеркнула, что этот путь не был простым.

Мы с мужем очень хотели общего ребенка. И у нас был долгий и непростой путь в этом вопросе, — призналась певица. — За два с половиной года было достаточно неудач. Но нужно быть настроенным только на победу. Я очень сильно верила… 

Впрочем, узнав о своем положении, Ольга не стала радоваться раньше времени.

Самое главное —выносить, — написала она. — Поэтому я не привыкла радоваться раньше времени. Наверное, когда не делишься своими бедами, со стороны кажется, что все делается очень легко. Но, поверьте, это не так. Но я очень стараюсь делать все от меня зависящее, слушаюсь докторов и очень верю в свои силы.

С первым сыном Артемом

Отметим, что певица не стала прибегать к процедуре ЭКО, однако прекрасно понимает женщин, для которых этот выход — единственный.

Все зависит от показаний в каждом конкретном случае. Я за любой путь, который ведет к детям. ЭКО, суррогатное материнство и тому подобное — это спасение для тех мамочек, которые мечтают о ребенке, но по каким-либо причинам не могут этого достигнуть самостоятельно.

Естественно, в семье Ольги реакция на новость о пополнении была самая теплая. Певица подчеркнула, что ее старший сын Артем давно хотел братика или сестренку, а мама вовсю готовится стать бабушкой уже двоих внуков.

Она очень счастлива! Но теперь вернулась мамина гиперопека, словно я в школе учусь, — пошутила звезда.

Напомним, что Ольга Орлова и ее избранник Валерий поженились 27 сентября 2021 года. Грядущее пополнение в семье станет для них долгожданным событием. Впрочем, до этого момента супруги никак не комментировали слухи о беременности экс-солистки “Блестящих”, которые появились еще в мае. Сына Артема Ольга родила в 2000 году в браке с бывшим супругом Александром Кармановым.

Также Ольга Орлова приходится крестной матерью сына другой звезды “Блестящих”, покойной Жанны Фриске, и телеведущего Дмитрия Шепелева. Сейчас Платону 9 лет, и недавно он завел личный блог, в котором продвигает собственную музыку.

Ольга Орлова с мамой


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