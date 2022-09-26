Меган Маркл думала, что станет новой Бейонсе Великобритании

Эти и многие другие подробности из жизни королевской семьи были обнародованы в новой книге Валентина Лоу “Придворные: сила, скрытая за короной”. Накануне The Times опубликовали отрывки грядущего бестселлера. В тексте, полном свидетельств инсайдеров, утверждается, что Меган Маркл после свадьбы с Гарри мечтала стать британской Бейонсе, однако в итоге, разочаровавшись в строгих протоколах, почувствовала себя загнанной в угол и непонятой.

Думаю, Меган считала, что она станет Бейонсе в Великобритании. Принадлежность к королевской семье дала ей невероятную славу, – говорит один из источников автора. – В то же время она обнаружила, что существует множество строгих правил, зачастую настолько нелепых, что не можешь делать что-то, что позволено частному лицу, а это тяжело.

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Впрочем, другой свидетель событий желание Меган стать звездой королевской семьи назвал невыполнимой задачей, поскольку миры монархов и селебрити просто несовместимы. Автор книги утверждает, что Елизавета сама это понимала, поэтому впоследствии освободила пару от части королевских обязанностей, когда те переехали в США. И, по его мнению, с ее стороны это было компромиссом.

Было очень четкое представление: вы не можете просто войти или выйти из королевской семьи. И если уж вы решились, то почему бы вам не выбрать подобный вариант.

По словам мистера Лоу, “мегзит” дался Сассекским нелегко. О своем решении уехать в США Гарри сообщил принцу Чарльзу, а ныне королю Кару III, по электронной почте, на что получил приглашение на “семейную беседу”. Вместо этого герцог попытался попасть на аудиенцию к Елизавете, но та отменила визит, сославшись на высокую занятость. По словам придворных, Гарри намеревался без приглашения наведаться к бабушке в Сандрингем, чтобы поговорить, но делать этого не стал, хотя вероятность таким образом заручиться поддержкой монарха все же была.

Существовала опасность, что приватный разговор мог быть очень по-разному истолкован обоими собеседниками, – поделился с автором еще один инсайдер.

Через пять дней после того, как герцог и герцогиня поделились планами со дворцом, члены королевской семьи приступили к обсуждению. По вопросу “мегзита” среди монархов состоялось сразу несколько заседаний “Сандрингемского саммита”, на одном из которых Елизавета II лично обратилась к Сассекским, поставив тот самый ультиматум – либо долг, либо жизнь в США с сильно ограниченными королевским привилегиями.

И, казалось бы, в последнюю очередь это условие могло смутить Меган, ведь ей самой не нравилось выполнять “неоплачиваемую” королевскую работу. По словам Лоу, после первого турне Сассекских по Австралии, Тонгу и Новой Зеландии Меган удивленно заявила:

Не могу поверить, что мне за это не платят.

Отметим, что с тех пор Сассекские неоднократно обвиняли королевскую семью Великобритании в отсутствии поддержки. Например, принц Гарри уже несколько месяцев судится с Министерством внутренних дел из-за отказа британского правительства в казенной охране.

Также недавно Меган Маркл заявила, что после “мегзита” Гарри “потерял отца”, поэтому и без того хрупкие отношения принца с Чарльзом буквально висят на волоске.

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