 

Оправдалась – Личное мнение

26.09.2022, 18:45, Разное
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Ведущую Дома 2 Ольгу Орлову на прошлой неделе подписчики подозревали в том, что она вообще не забеременела, а живот под одеждой — накладной.


Фото: Соцсети

Не знаю, в чём логика таких обвинений, но реакция телеведущей меня удивила.

Вместо того, чтобы просто не обращать внимание на домыслы, 44-летняя Ольга продемонстрировала живот без одежды.

Вот, мол, смотрите — живот настоящий.

«Я так понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы живот показать – умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни».

Вот по большому счёту, вообще кому и какое дело до беременности или её отсутствию? Разве стоит вообще говорить об этом широкой публике? Хочешь родить — рожай.

Так или иначе от Орловой добились реакции. То есть, получили именно то, чего хотели. А значит, она проиграла.

Стоит ли давать реакцию на домыслы? Я так не думаю. Хотите нести бред? Несите, это ваше право.

Как часто вы оправдываетесь в жизни?

Источник: Лена Миро


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