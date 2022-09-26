Оправдалась – Личное мнение

Ведущую Дома 2 Ольгу Орлову на прошлой неделе подписчики подозревали в том, что она вообще не забеременела, а живот под одеждой — накладной.



Фото: Соцсети

Не знаю, в чём логика таких обвинений, но реакция телеведущей меня удивила.

Вместо того, чтобы просто не обращать внимание на домыслы, 44-летняя Ольга продемонстрировала живот без одежды.

Вот, мол, смотрите — живот настоящий.

«Я так понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы живот показать – умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни».

Вот по большому счёту, вообще кому и какое дело до беременности или её отсутствию? Разве стоит вообще говорить об этом широкой публике? Хочешь родить — рожай.

Так или иначе от Орловой добились реакции. То есть, получили именно то, чего хотели. А значит, она проиграла.

Стоит ли давать реакцию на домыслы? Я так не думаю. Хотите нести бред? Несите, это ваше право.

Как часто вы оправдываетесь в жизни?

—