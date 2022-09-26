Оправдалась – Личное мнение
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Ведущую Дома 2 Ольгу Орлову на прошлой неделе подписчики подозревали в том, что она вообще не забеременела, а живот под одеждой — накладной.
Фото: Соцсети
Не знаю, в чём логика таких обвинений, но реакция телеведущей меня удивила.
Вместо того, чтобы просто не обращать внимание на домыслы, 44-летняя Ольга продемонстрировала живот без одежды.
Вот, мол, смотрите — живот настоящий.
«Я так понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы живот показать – умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни».
Вот по большому счёту, вообще кому и какое дело до беременности или её отсутствию? Разве стоит вообще говорить об этом широкой публике? Хочешь родить — рожай.
Так или иначе от Орловой добились реакции. То есть, получили именно то, чего хотели. А значит, она проиграла.
Стоит ли давать реакцию на домыслы? Я так не думаю. Хотите нести бред? Несите, это ваше право.
Как часто вы оправдываетесь в жизни?
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Источник: Лена Миро
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