 

Госдеп отказался признавать Аллу Пугачёву своим агентом

26.09.2022, 18:33, Разное
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Государственный департамент США в ответ на еженедельное письмо из Минюста РФ с просьбой предоставить информацию о недавно раскрытых иностранных агентах заявил, что Алла Пугачёва не является их работником и не имеет права претендовать на запрашиваемый ею статус иноагента, а в случае его присуждения Госдеп не будет выплачивать артистке пособие официального российского оппозиционера или помогать каким-либо иным образом.

Война в Украине– Мы долгие годы тщательно подбираем и подготавливаем иностранных агентов в России, а эту Пугачёву мы впервые видим. Она — явная шарлатанка, пытающаяся ограбить нас и мошенническим способом вывести средства из бюджета Соединённых Штатов, – заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. – Конечно, она вполне может действовать и по зову сердца, но нам не требуются неконтролируемые работники.

Помимо этого, американский чиновник попросил Пугачёву незамедлительно отозвать прошение о зачислении её в реестр иностранных агентов, так как это «может привести к большим сложностям в её жизни», а также выдвинул версию о том, что её поступок может быть очередной провокацией российского руководства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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