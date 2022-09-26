Госдеп отказался признавать Аллу Пугачёву своим агентом

Государственный департамент США в ответ на еженедельное письмо из Минюста РФ с просьбой предоставить информацию о недавно раскрытых иностранных агентах заявил, что Алла Пугачёва не является их работником и не имеет права претендовать на запрашиваемый ею статус иноагента, а в случае его присуждения Госдеп не будет выплачивать артистке пособие официального российского оппозиционера или помогать каким-либо иным образом.

– Мы долгие годы тщательно подбираем и подготавливаем иностранных агентов в России, а эту Пугачёву мы впервые видим. Она — явная шарлатанка, пытающаяся ограбить нас и мошенническим способом вывести средства из бюджета Соединённых Штатов, – заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. – Конечно, она вполне может действовать и по зову сердца, но нам не требуются неконтролируемые работники.

Помимо этого, американский чиновник попросил Пугачёву незамедлительно отозвать прошение о зачислении её в реестр иностранных агентов, так как это «может привести к большим сложностям в её жизни», а также выдвинул версию о том, что её поступок может быть очередной провокацией российского руководства.

—