Мнение: «Друзья Путина» пришли к власти в Италии

Я ставлю «друзья Путина» в кавычки, так как политики, победившие вчера на выборах в Италии, не особо-то нам и друзья. В лучшем случае — ситуативные союзники, для которых прочные отношения с Россией навряд ли являются стратегической целью.

Более конкретно, победил альянс из трёх партий во главе с Джорджей Мелони:

— «Братья Италии» (Джорджа Мелони);

— «Вперёд, Италия» (Сильвио Берлускони);

— «Лига» (Маттео Сальвини).

Все три партии считаются в Европе ультраправыми, а партию «Братья Италии» называют прямой наследницей партии Бенито Муссолини. Всерьёз воспринимать этот ярлык не стоит, так как на Западе ультраправым называют любого, кто хоть немного правее Льва Троцкого. В нормальном мире альянс Джорджи Мелони занимал бы позицию примерно по центру, так как самое «ультраправое» место их программы — социальная интеграция иммигрантов в итальянское общество.

Глава альянса победителей, Джорджа Мелони, высказывалась уже по поводу украинского конфликта вполне однозначно — она строго за Киев и строго против России соответственно, хотя и хотела бы, чтобы спор разрешился дипломатическим путём. Из этого следует, что госпожа Мелони не является в полной мере независимым политиком, так как бездумная поддержка проамериканского Киева крайне невыгодна и для Европы в целом, и для Италии в частности.

Многие в России полагают, будто европейцы дураки, которые не понимают, что происходит, и которым надо что-то объяснять или доказывать. На самом деле, европейцы отнюдь не дураки, они всё отлично понимают и без наивного «менсплейнинга», как принято выражаться в их кругах. Европейцы могут ошибаться по поводу России или Украины, так как им на нас наплевать, но вот по поводу самой Европы и её отношений с США у европейцев иллюзий нет. Вот, к примеру, что писал британский Гардиан ещё в 2014 (ссылка):

На Украине США подталкивают нас к войне с Россией

Роль Вашингтона на Украине и его поддержка режима неонацистов имеют огромные последствия для остального мира…

…Каждый год американский историк Уильям Блюм публикует свое “обновленное резюме истории внешней политики США”, в котором показано, что с 1945 года США пытались свергнуть более 50 правительств, многие из которых были избраны демократическим путем; грубо вмешивались в выборы в 30 странах; бомбили гражданское население 30 стран; применяли химическое и биологическое оружие; пытались убить иностранных лидеров…

…Роль Вашингтона на Украине отличается только своими последствиями для всех нас. Впервые со времен правления Рейгана США угрожают втянуть мир в войну. Поскольку Восточная Европа и Балканы стали военными форпостами НАТО, последнее “буферное государство”, граничащее с Россией, – Украина – разрывается на части фашистскими силами, развязанными США и ЕС. Мы на Западе сейчас поддерживаем неонацистов в стране, где украинские нацисты поддерживали Гитлера…

И так далее, и тому подобное — вот хоть завтра зови автора Гардиан на Первый канал. Статья отнюдь не единичная — другие крупные СМИ Европы писали примерно о том же несколько лет, пока сверху не пришла команда заткнуться. Европа великолепно понимает, что происходит, и понимала раньше, и точно строила прогнозы на будущее. Когда Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США, мимоходом бросила реплику «надо сношать Евросоюз», особого скандала не вышло — все и так знали, что Европа политически подчинена США, и что США намерены пустить свою дойную корову на мясо, тем или иным способом.

Разумеется, синьора Мелони всё это знает и понимает. Если бы Италия была независимым государством, ей следовало бы завтра же выйти из НАТО и Евросоюза, занять нейтральную позицию а-ля Турция, снять все санкции с России и заключить с нами долгосрочный договор на поставку газа. Также Италии следовало бы перекрыть поток мигрантов из Африки, защитить католические ценности от отравления глобалистскими идеями, отказаться от евро в пользу родной лиры и начать возвращать промышленность обратно в страну.

К сожалению для Италии, свою независимость она разменяла на дружбу с Гитлером ещё в 1937 году. После закономерного поражения во Второй мировой войне, Италия была оккупирована Соединёнными Штатами и остаётся в этом незавидном положении до сих пор.

Глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен выразилась на днях вполне определённо — если итальянцы посмеют проголосовать за альянс правых, их будут наказывать деньгами (ссылка). Страшная угроза, так как Италия входит в группу так называемых европейских «Свиней», PIIGS, экономически больных стран. Долги Италии огромны и неподъёмны, а центры принятия основных финансовых решений находится в Евросоюзе, поэтому госпожа фон дер Ляйен не блефует, она действительно может наступить Италии на горло и как следует надавить каблучком.

Итальянцы возмутились, когда им столь прямо напомнили про их статус холопов, и даже посрывали кое-где флаги Евросоюза, заменив их на флаги Италии, однако одним возмущением сыт не будешь, полки магазинов патриотизмом не заполнить. В Италии есть поговорка — «I mendicanti non hanno diritto a scelta», «Нищие не выбирают». США и подконтрольное им руководство Евросоюза имеют все основания полагать, что Италия не сможет дёрнуться, так как ЕЦБ имеет рычаги контроля над итальянскими финансами. Теоретически выходом мог бы стать полноценный разрыв отношений с Евросоюзом и США, но ни итальянские политики, ни сами итальянцы явно не готовы ещё пойти на испытания, которых потребовала бы от них прямая дорога к независимости.

Прогнозы — дело неблагодарное, особенно сейчас, когда Американский Мир рушится на наших глазах, чтобы уступить место новой структуре, центры которой будут находиться за пределами Запада. Возможно, Джорджа Мелони решит, что время для открытого бунта уже настало, так как ужасный конец не особо страшнее бесконечного ужаса. Однако по умолчанию я предполагаю, что новые власти Италии будут на 90% продолжать курс старых властей, а на 10% — медленно, осторожно, с извиняющимися улыбками выползать из-под американского сапога.

Для России такой сценарий будет умеренно положительным. Наши отношения с Италией останутся примерно такими же, как и раньше, однако европейские элиты начнут постепенно осознавать, что ссора с Россией — это социальные проблемы, а социальные проблемы — это риск сдать власть конкурентам. Типичному европейскому политику глубоко наплевать, что там будет с его страной — для его карьеры важно только мнение Вашингтона, где он получал до последнего времени ярлык на княжение. Однако пример Италии и других европейский стран, в которых проамериканские политики вынуждены были уйти в отставку, показывает, что избиратели тоже иногда могут доставить неприятности.

Вести переговоры с европейскими политиками, под которыми шатаются кресла, нам будет проще. Напомню, прокси-война с США ещё и близко не завершена. Наша задача-минимум остаётся прежней — отодвинуть НАТО на границы 1997 года, заставив все страны, принятые в альянс за последние 25 лет, снова стать нейтральными.